У середу, 25 січня, Німеччина та США ухвалили доленосні для нашої держави рішення про передачу танків Leopard та Abrams. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав істеричну реакцію росіян на цю новину.

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Бідкання росіян через надання Україні танків

Очевидно, що загарбники розуміють, які наслідки може мати це рішення Заходу для "другої армії світу". Така бойова техніка цілком здатна переламати хід війни та вигнати усіх окупантів з України. Саме тому російські користувачі мережі писали таке:

"А далі все як у страшному сні";

"Друзі, час вже щось вирішувати. Не в телеграмі Мєдвєдєва, а реально. Нас перестали боятися і це факт. Час уже ухвалювати рішення";

"Усе, що відбувається, – соромно та принизливо для Росії. Увесь Захід ділить нашу землю. Чому це так соромно";

"Треба ставити ультиматум".

Західні танки – страшний сон для росіян: дивіться скриншоти зі соцмереж

Водночас були й ті окупанти, які у відповідь на це рішення партнерів нашої держави пропонували абсолютно радикальні кроки. Скажімо, застосувати Росією ядерну зброю, перетворивши все у пекло, чи "повторити 1945 рік", – що б це не означало.

Хоча все ж загарбникам краще прислухатись до однієї дівчини з ніком "Настюха" та, як вона написала, "бити танк лопатою", – у прямому сенсі цих слів.



Росіяни проклинають Захід / Скриншот з ворожих пабліків



Росіянин погрожує застосуванням ядерної зброї / Скриншот зі соцмереж





Водночас Настюха пропонує бити західні танки лопатою / Скриншот з російських пабліків

Слід також сказати, що, читаючи ворожі соцмережі, можна констатувати, що на нашій земній кулі є ще чимало людей з психічними відхиленнями. Щонайменше – 140 мільйонів. Але найгірше у цій ситуації, що вони є нашими сусідами.

Реакція пацієнтів "психіатричної клініки" на новину про надання танків Україні: дивіться скриншоти

До цієї теми зазначимо, як боєць Збройних Сил та політолог Кирило Сазонов відреагував на погрози російських пропагандистів через постачання танків нашій державі. Зокрема, він лаконічно підкреслив, що брудна ядерними бомбами є Скабєєва, Соловйов, Симоньян та інші рупори Кремля. Власне, сказав він це, відповідаючи на заяву однієї з пропагандисток про те, що танки Leopard оснащені "ядєрнимі сєрдєчнікамі".

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Західні ЗМІ пишуть про те, що перш ніж танки Leopard 2 будуть повністю готові до експлуатації українськими військовими, пройде від 2 до 3 місяців. Упродовж цього часу наші воїни навчатимуться, як правильно користуватись цією технікою, аби результат був максимально ефективний.

Водночас Президент України Володимир Зеленський констатував під час свого звернення до українців, що світ формує танковий кулак свободи. Він також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президентові США Джозефу Байдена за те, що вони посилюють захист нашої держави.