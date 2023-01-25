Процес постачання Україні американських танків M1 Abrams може тривати місяці. Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючися на представників Білого дому.

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Скільки часу це займе

За словами вищих посадових осіб адміністрації, доставка танків триватиме місяці, але незабаром за межами України розпочнеться навчання військових і бригад технічного обслуговування.

Ми матимемо можливість запровадити дуже ретельну програму навчання, а також дуже ретельну програму, щоб мати можливість обслуговувати та підтримувати ці танки, які вимагають значної кількості обслуговування,

– сказав чиновник Білого дому.

Що відомо про важливе рішення США