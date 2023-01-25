Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он убежден, что дальше Украина получит больше техники.
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Россияне заявили, что танки Leopard, которые передадут Украине оснащены "ядерными сердечниками". К тому же в Кремле заявили, что если Украина будет применять такие снаряды, то Москва это расценит как применение грязных бомб.
Сазонов ответил лаконично: "Грязная ядерная бомба – это ваша Скабеева. Соловьев, Симонян – это вообще биологическое оружие по количеству ядер".
Снята последняя преграда
Военный считает решение Запада увеличить объемы поставок оружия в Украину вполне закономерным. Об этом долго говорила украинская дипломатия, президент, весь мир нас поддерживает. Украинские дипломаты, журналисты, активисты в разных странах проводят акции, доносят реальную страну картину военных преступлений.
АНдрей Ермак разве зря еженедельно звонит по телефону Джейку Салливану и Марку Милли, а затем проводит брифинги для всех послов на Банковой, рассказывая о военных преступлениях России?
– добавил военный.
Запад окончательно сделал ставку на украинскую победу и на освобождение Украины, поэтому главное, что снято табу на поставку танков, заметил Сазонов.
"Это было медленнее, чем мы хотели. Но это медлительность тяжелого катка, и в России перспективы под этим катком остаться. Главное, что снята последняя преграда, и нам просто нужно гораздо больше танков, чем дают сейчас", – подытожил военный.
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