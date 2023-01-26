Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он также сообщил, что в течение следующих дней украинские военные приступят к обучению по использованию Leopard 2.

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Когда танки прибудут в Украину

Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине танки до конца марта.

Киев получит танки до конца первого квартала,

– заявил Писториус.

Отвечая на вопрос, своевременный ли шаг для укрепления Украины накануне ожидаемого российского весеннего наступления, Писториус сказал, что, насколько ему известно, "своевременный".

Напомним, что недавно ряд немецких чиновников заявляли о том, что свои танки Германия предоставит Украине только тогда, когда к такому же шагу прибегнет США. Поэтому между Берлином и Вашингтоном возник дипломатический конфликт.

Накануне Пентагон заявлял, что в обозримом будущем танки Abrams не планируют передавать Украине из-за трудностей в обслуживании и отметили, что немецкие и британские танки для ВСУ подойдут больше.

По данным американских чиновников, пообщавшихся со СМИ на условиях анонимности, предоставление танков Abrams Вашингтоном, стал таким способом разрешить дипломатический конфликт с Германией и мотивировать Берлин одобрить положительное решение относительно танков Leopard. Можно считать, что США и Германия совместно приняли решение о предоставлении танков Украины.

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