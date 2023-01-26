Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он также сообщил, что в течение следующих дней украинские военные приступят к обучению по использованию Leopard 2.
Внимание Теперь официально: Германия передает Украине роту танков Leopard 2
Когда танки прибудут в Украину
Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине танки до конца марта.
Киев получит танки до конца первого квартала,
– заявил Писториус.
Отвечая на вопрос, своевременный ли шаг для укрепления Украины накануне ожидаемого российского весеннего наступления, Писториус сказал, что, насколько ему известно, "своевременный".
Напомним, что недавно ряд немецких чиновников заявляли о том, что свои танки Германия предоставит Украине только тогда, когда к такому же шагу прибегнет США. Поэтому между Берлином и Вашингтоном возник дипломатический конфликт.
Накануне Пентагон заявлял, что в обозримом будущем танки Abrams не планируют передавать Украине из-за трудностей в обслуживании и отметили, что немецкие и британские танки для ВСУ подойдут больше.
По данным американских чиновников, пообщавшихся со СМИ на условиях анонимности, предоставление танков Abrams Вашингтоном, стал таким способом разрешить дипломатический конфликт с Германией и мотивировать Берлин одобрить положительное решение относительно танков Leopard. Можно считать, что США и Германия совместно приняли решение о предоставлении танков Украины.
Военная помощь для Украины: последние новости
- 25 января президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.
- После "Рамштайна" Эстония приняла рекордный пакет военной помощи для Украины на сумму 113 миллионов евро. Он подразумевает и гаубицы, и артиллерию, и противотанковое оружие.
- Канада отправит в наше государство две сотни бронированных автомобилей Senator. По словам экспертов, они существенно усилят возможности воинов ВСУ на поле боя.
- К слову, в материале 24 Канала можно узнать, какую военную помощь от партнеров Украина получит впоследствии.