Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він також повідомив, що протягом наступних днів українські військові розпочнуть навчання по використанню Leopard 2.

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Коли танки прибудуть в Україну

Пісторіус пообіцяв, що Німеччина надасть Україні танки до кінця березня.

Київ отримає танки до кінця першого кварталу,

– заявив Пісторіус.

Відповідаючи на запитання, чи це своєчасний крок для зміцнення України напередодні очікуваного російського весняного наступу, Пісторіус сказав, що, наскільки йому відомо, "своєчасний".

Нагадаємо, що нещодавно низка німецьких посадовців заявляла про те, що свої танки Німеччина надасть Україні тільки тоді, коли до такого ж кроку вдасться США. Через це між Берліном та Вашингтоном виник дипломатичний конфлікт.

Напередодні Пентагон заявляв, що у найближчому майбутньому танки Abrams не планують передавати Україні через труднощі в обслуговуванні й зазначили, що німецькі та британські танки для ЗСУ підійдуть більше.

За даними американських посадовців, які поспілкувалися зі ЗМІ на умовах анонімності, надання танків Abrams Вашингтоном, став таким собі способом вирішити дипломатичний конфлікт з Німеччиною та мотивувати Берлін схвалити позитивне рішення щодо танків Leopard. Тож можна вважати, що США та Німеччина спільно ухвалили рішення щодо надання танків України.

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