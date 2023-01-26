Про це заявила офіційна представниця Держдепу Вікторія Нуланд під час слухань в Комітеті з міжнародних справ Сенату, повідомляє 24 Канал. За її словами, надання цих танків Україні потребує серйозної підготовки.

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Україна може не отримати танки від США до весняного контрнаступу

Вікторія Нуланд наголосила, що танки Abrams, які США надають Україні, є дуже складними. Попри те, що президент Джо Байден 25 січня оголосив про надання цієї техніки Україні, підготовка до їхнього відправлення може зайняти певний час.

У Вашингтоні прогнозують контрнаступ ЗСУ цієї весни. Однак Нуланд констатувала, що, найімовірніше, Україна не отримає американські танки до початку своїх наступальних операцій.

Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони потребують серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, знадобиться деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та техніка, яка з'явиться до весняного наступу,

– заявила Нуланд.

США надають Україні танки

Україні для подальшого просування на фронті та протидії загарбникам необхідна бронетехніка, чого не приховує українське керівництво. Певний час у Німеччині вагалися щодо того, чи надати свої танки Leopard нашій країні. Напередодні Польща оголосила про готовність надати ці танки Україні, однак з огляду на те, що ця техніка німецького виробництва, на її надання третім країнам необхідний дозвіл Берліна.

У Міноборони Німеччини неодноразово робили заяви про те, що готові надати танки тільки якщо США підуть на такий же крок. Уранці 25 січня Берлін оголосив, що надає 14 танків Україні та дає "зелене світло" на надання танків нашій державі з боку партнерів.

Увечері того ж дня президент США Джо Байден виступив із заявою про продовження підтримки України, під час якої оголосив новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, до якого увійшли: