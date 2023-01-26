Після рішення Берліна міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скликав нараду 6 країн, які мають танки Leopard на озброєнні. Серед присутніх була міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яка заявила, що Мадрид може надати Україні понад пів сотні танків.

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Скільки танків Україна може отримати від Іспанії

Маргарита Роблес заявила, що Іспанія готова надати Україні німецькі танки й закликала союзників по НАТО, у яких ця техніка є на озброєнні, зробити так само. За словами голови іспанського оборонного відомства, Мадрид може передати Україні 53 танки Leopard 2 A4. Однак, як зауважила міністерка, не всі з них, на жаль, справні.

Деякі з них не можуть бути використані, ми збираємося проаналізувати, які з них можна переобладнати,

– уточнила Роблес.

Німецькі танки Іспанія зберігає на військовій базі в Сарагосі.

Міністерка оборони Іспанії підкреслила, що закінчення війни є чіткою метою союзників. Однак для підтримки миру необхідна скоординована робота щодо підтримки нашої держави.

Партнери надають Україні танки Leopard

25 січня Німеччина ухвалила історичне рішення про надання Україні танків Leopard 2A6. Берлін у межах першого пакету надає нам 14 одиниць цієї техніки. Крім того, німецький уряд дозволив поставки своїх танків з інших країн.

Ще до оголошення рішення від Німеччини, про надання танків 11 січня під час візиту до Львова заявив президент Польщі Анджей Дуда. Варшава надасть Україні також 14 одиниць техніки.

Крім того, по 4 танки Leopard 2 Україні нададуть Португалія та Канада. Також 8 танків готова надати Норвегія. Нідерланди розглядають питання купівлі 18 орендованих в Німеччини танків для надання Україні.

До танкової коаліції планує доєднатися Фінляндія. Кількість танків, які Гельсінкі можуть нам надати, поки невідома. Данія теж готова надавати танки, але так само невідома кількість одиниць.



Хто готовий надавати танки Leopard 2 Україні / Інфографіка 24 Каналу