Компанії Rheinmetall і FFG можуть відремонтувати значну частину наявних у них танків і надати їх Україні. Сумарно в обох компаній є 187 танків Leopard 1.

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Скільки танків може отримати Україна

У компанії Rheinmetall на балансі є 99 танків Leoprad 1, а в FFG – 88. Тобто сумарно 187 одиниць. Однак джерела видання відзначають, що не вся техніка є справною. Однак деталі одних танків можна використати для ремонту інших.

Таким чином за даними видання, Україна може отримати близько 160 танків Leopard 1. Ймовірно, мова йде про модифікацію A5, яка на відміну від основного танка, була прийнята на озброєння в Німеччині на 32 роки пізніше – у 1987.

Характеристики Leoprad 1

Після прийняття на озброєння першого розробленого після Другої світової війни танка у 1965 році, Німеччина провела 5 модифікацій основної машини. За цей час Leopard 1 значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем.

Система управління озброєнням EMES 18, створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником десь на рівні радянських танків кінця 80-х років, таких як Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не кращий, адже має набагато якісніші прицільні пристрої та нічний режим.

Вогнева потужність нарізної гармати з калібром 105 міліметрів непогана, адже бронепробиття натівським бронебійним підкаліберним снарядом становить 450 – 500 міліметрів на дистанції 2 кілометрів. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого снаряда калібром 125 міліметрів "Манго" радянських танків.