Так, мовиться про машину 1960-х років. Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

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Що відомо про Leopard-1

Безперечно Leopard-1 проходив модернізацію, але все одно концептуальні речі були закладені в нього ще 60-х роках. Мовиться про:

105-міліметрову гармату, оскільки сучасної 120-міліметрової тоді ще навіть не існувало;

рівень бронювання. Так, Leopard завжди був характерний низький рівень бронювання. Навіть найсучасніша версія цього танку – 1А5, яка з'явилася наприкінці 1980-х років, не порівняна з Leopard-2 чи американськими Abrams.

Можливо для деяких підрозділів ЗСУ краще мати хоча б якісь танки, аніж жодного. І Leopard-1 у цьому випадку може справитися. Однак очікувати, що Leopard-1 майже як Leopard-2 чи Abrams не варто. Об'єктивно цей танк є значно слабшим,

– зауважив Катков.

Зокрема, Leopard-1 має слабше бронювання та вогневу потужність.

Крім того, тут важливий аспект у тому, яку саме версію нам передаватимуть. Так, якщо Німеччина надаватиме нашій державі останню модернізацію цього танку 1А5, то все ще не так погано. Ця версія танка має тепловізори, цифрову систему управління вогнем, а також більш посилене бронювання.

"Це максимальне, що взагалі можна було вижати з цієї машини", – підкреслив військовий експерт.

Катков оцінив потужність Leopard-1: дивіться відео

Чи можуть Leopard-1 завадити передачі Leopard-2

Катков зазначив, що наші партнери чудово розуміють, що Leopard-1 не є рівнею сучасним машинам щодо ефективності на полі бою. Втім, найімовірніше дійсно склалася ситуація, коли певним підрозділам Збройних Сил краще мати бодай якісь танки. Наприклад, ті війська, що перебувають на резервних напрямках, зокрема на Півночі.

Є місця, де можливо застосувати Leopard-1 і приблизно на це союзники й розраховують,

– сказав військовий експерт.

До того ж важливим є те, що в цих машинах використовуються стандартні 105-міліметрові танкові снаряди. А ці боєприпаси були основними для танків країн НАТО упродовж майже усієї Холодної війни. Отже, дефіциту снарядів до Leopard-1 не буде.