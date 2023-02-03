Німеччина схвалила ідею Rheinmetall про передання Україні старих танків Leopard 1. Це реалізують, якщо Київ погодиться їх купити.

Зверніть увагу Глава Міноборони Німеччини прокатався на "Леопарді" та пообіцяв передати Україні 14 танків

Спершу їх відремонтують. Загалом ціна угоди становитиме приблизно 100 мільйонів євро.

Німеччина веде переговори щодо Gepard

Окрім того, Німеччина веде переговори щодо закупівлі зеніток Gepard. Їх Катар придбав для забезпечення безпеки під час чемпіонату світу.

Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям,

– заявили у міноборони Німеччини.

Відомо, що наразі мовиться про 15 Gepard.

Перша "хвиля" танків для ЗСУ – що відомо

Дмитро Кулеба заявив, що у межах першої хвилі ЗСУ отримають до 140 сучасних танків. Глава МЗС України відзначив, що створення "танкової коаліції" – величезна перемога України.

До "танкової коаліції" долучилися вже 12 учасників. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Кулеба наголосив, що робота триває. Важливо збільшити кількість учасників, а також – кількість танків, які отримають ЗСУ.