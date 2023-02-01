Після тривалого часу коливань та зважувань усіх "за" і "проти" уряд Німеччини таки ухвалив рішення про надання нашій державі важливих танків. Водночас глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус констатував, що ескадрон Leopard – тобто 14 танків – буде переданий Україні у вигляді "першого кроку", у той час, коли ще 5 одиниць техніки перебуватимуть в резерві.

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Політик прокатався на одному з "Леопардів"

Відомо, що Пісторіус відвідав 1 лютого штаб базування Збройних сил Німеччини в місті Аугустдорфі, що в Північному Рейні-Вестфалії. Також він проїхався на одному з танків під час цього візиту та опісля констатував, що "було досить холодно, однак дуже вражаюче".

Україні потрібна будь-яка підтримка, яку вона може отримати. Танки Leopard можуть відіграти важливу роль у боротьбі українців з агресором Росією. 14 танків з танкового батальйону 203 в Аугустдорфі будуть передані в Україні як перший крок. Ще п'ять Leopard 2 будуть в резерві,

– наголосив міністр.

Окрім того, Пісторіус заакцентував на тому, що для Берліна одне з головних завдань зараз полягає в тому, аби знайти заміну для цих танків Leopard. Очевидно, йшлося про те, що Німеччина після передачі ЗСУ техніки має подбати, щоб певні аналоги цих танків якомога скоріше з'явились на складах.

Що потрібно знати про Leopard 2 Це основний бойовий танк, який створило німецьке підприємство Краус-Мафай. Виробництво цієї техніки розпочалось у 1979 році. Відомо, що, окрім Німеччини, також володіють танками такі країни, як Австрія, Канада, Чилі, Данія, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сінгапур, Швейцарія, Швеція, Іспанія та навіть Туреччина.



Найважливіша інформація про танки Leopard / Картинка 24 Каналу

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