24 Канал зібрав реакцію світових ЗМІ на рішення уряду Олафа Шольца щодо надання Україні танків Leopard. Про те, як світова преса оцінює крок Берліна – читайте далі.

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Останній крок у перегляді оборонної політики, – Bloomberg

Американське видання Bloomberg називає рішення уряду Олафа Шольца останнім кроком у радикальному перегляді оборонної політики Німеччини. ЗМІ відзначає, що до повномасштабного вторгнення в Україну Берлін не дозволяв поставок своєї зброї до зон конфліктів. Це призвело до занепаду німецької армії. Тобто ухваливши рішення про танки, уряд канцлера також пішов на крок стимулювання покращення боєздатності власної армії.

Рішення під тиском, – Financial Times

Британське видання Financial Times пише, що рішення щодо танків Берлін ухвалив під тиском України та низки членів Європейського Союзу, зокрема Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

ЗМІ відзначає, що побоюючись ескалації та прямого зіткнення НАТО з Росією, Олаф Шольц заявляв, що "не підпишеться на цей крок сам", тож про надання своїх танків оголосила Велика Британія і в перспективі можуть і США,

Передостанній елемент для весняного контрнаступу, – BBC

Видання BBC відзначає не тільки побоювання Шольца, але й німців загалом щодо надання танків Україні через загрозу прямого зіткнення НАТО з Росією. Однак після тривалих дискусій Берлін таки ухвалив позитивне для Києва рішення.

ЗМІ також звертає увагу на те, що види зброї, яку Захід надає Україні, останнім часом зазнали суттєвих змін. Однак вся ця зброя є необхідною Україні для того, аби почати контрнаступ на фронті.

Якщо українські війська вдасться навчити і вчасно доставити зброю, вони (танки – 24 Канал) можуть стати ключовими елементами будь-якого весняного наступу. Елементом, якого бракує для наступальних операцій, залишається повітряна сила,

– відзначає видання.

Німеччина могла втратити лідерство в Європі, – The New York Times

Американське видання The New York Times називає рішення про надання Україні танків випробуванням для Олафа Шольца і його уряду, адже німецькі та європейські лідери почали акцентувати на тому, що затягуючи з наданням Leopard Україні, Берлін не тільки втрачає лідерство у Європі, але й перешкоджала партнерам в наданні допомоги Україні.

Позицію вичікування з боку Шольца видання пояснило травматичним досвідом Другої світової війни, після якої більшість німців досі є пацифістами за своїми поглядами, а Берлін не бажає займати передову позицію щодо військових питань.

Деякі політики з трипартійної коаліції Шольца стверджували, що Німеччина повинна взяти на себе ініціативу у створенні консорціуму, в якому передача Leopards Україні розподілятиметься по всій Європі, полегшуючи тягар для окремих країн,

– відзначає видання.

Тепер, як зазначає ЗМІ, питання тільки полягає у тому, скільки танків європейські країни можуть передати Україні.

Берлін скасував табу Заходу, – Reuters

Британське видання Reuters називає рішення Німеччини щодо танків скасуванням табу Заходу щодо надання Україні не оборонної, а наступальної зброї. Крім того, рішення Берліна відкриває шляхи для військової допомоги Україні з боку її союзників, які також бажають передати нашій державі танки німецького виробництва.

Важке, але правильне рішення, – Associated Press

Американське видання Associated Press з посиланням на голову Федеральної академії політики безпеки Німеччини Еккехарда Брозе відзначає, що для Німеччини рішення було важким, адже "німецькі та російські танки знову зіткнуться на полі бою" в Україні, що є свого роду тригером, адже німецький народ досі відчуває свою провину за Другу світову війну.

Однак попри всю складність цього рішення для Берліна, його кінцевий результат називають правильним.