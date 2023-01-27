Про це повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький. Він вкотре наголосив, що Україні потрібні сучасні танки.

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Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – 24 Канал) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2,

– заявив він.

Варшава закликає допомагати Україні

Він зазначив, що Росія може мати від кількох до 15-ти тисяч танків, тому Україні вони вкрай необхідні.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", – наголосив Моравецький.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Зазначимо, що танки PT-91 – це модернізована версія Т-72.

Україна вже відреагувала на заяву Польщі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву Моравецького. Він подякував Варшаві за чергову допомогу та рішучу позицію.

Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2. Дякуємо союзникам. Розчавимо ворога,

– написав Єрмак.

Які країни пообіцяли надати танки Україні