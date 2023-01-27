Про це повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький. Він вкотре наголосив, що Україні потрібні сучасні танки.
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Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України – 24 Канал) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2,
– заявив він.
Варшава закликає допомагати Україні
Він зазначив, що Росія може мати від кількох до 15-ти тисяч танків, тому Україні вони вкрай необхідні.
"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", – наголосив Моравецький.
За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.
Україна вже відреагувала на заяву Польщі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву Моравецького. Він подякував Варшаві за чергову допомогу та рішучу позицію.
Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2. Дякуємо союзникам. Розчавимо ворога,
– написав Єрмак.
Які країни пообіцяли надати танки Україні
- Зазначимо, що найбільше танків для України обіцяють у США – 31 танк M1 Abrams, яких достатньо для забезпечення одного українського батальйону. До слова, Abrams – одна з найдосконаліших танкових систем у світі, але для її надійної роботи потрібна спеціальна підготовка, обслуговування та паливо.
- Американські чиновники заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams доставлять на поле бою.
- Німеччина та Польща зобов'язалися надіслати по 14 танків, а Лондон прогнозує постачання своїх Challenger 2 протягом кількох тижнів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозував, що Берліну знадобиться три-чотири місяці, щоб відправити свої Leopard 2.
- Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія – ще вісім. Також заяви про надання танків зробили Іспанія, Фінляндія та Нідерланди.
- А Франція, своєю чергою, розглядає можливість надання Україні своїх бойових танків Leclerc. Крім того, Данія заявила, що може надіслати 20 швейцарських танків Piranha в Україну.