За інформацією видання, на початку цього тижня Федеральна рада безпеки Німеччини передачу Україні 178 основних бойових танків Leopard 1.

Коли Німеччина відправить Leopard 1 в Україну

Повідомляється, що танки надходять із промислових запасів. Проте чекати на них доведеться довго. Перша партія приїде влітку, проте основна частина – не раніше 2024 року.

В ідеалі перші основні бойові танки Leopard 1 повинні надійти в Україну вже цього літа, але більшість, ймовірно, вдасться поставити не раніше 2024 року,

– мовиться у повідомленні.



