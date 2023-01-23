Ба більше, уже низка країн погодилася надавати ці танки Україні, зокрема, Польща. Щодо Німеччини ж, яка є виробником Leopard 2, то нещодавно міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у країні. Це потрібно, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення" щодо надання цих танків нашим військовим.

До теми Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

Скільки танків мають країни Європи

Свою перевірку даних щодо кількості Leopard у Німеччині та країнах Європи провело й видання WELT. Його короткий висновок: бойова танкова коаліція для України повна підводних каменів.

Загалом, наразі 13 європейських країн володіють близько 2 тисячами танків Leopard. Однак з них лише невелика частина зможе постачати їх Україні. Так, наприклад, Угорщина з більш проросійською політикою навряд допомагатиме нашим військовим таким озброєнням.

Зазначимо також, що Leopard 2, доступні в Європі, поділяються на чотири варіанти: 2A4, 2A5, 2A6 і 2A7.



Кількість танків Leopard у країнах Європи / Дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) та WELT

Які з цих Leopard Україна може отримати

З усіх цих версій танків Україні потрібні максимально уніфіковані, адже це скоротить час навчання військових, а також забезпечить узгодженість логістики, технічного обслуговування та боєприпасів.

Однак найсучасніші версії цих танків, 2A6 і 2A7, складають основу відповідних армій більшості європейських країн. Тож, на думку видання, вони навряд захочуть передавати Україні найсучасніше озброєння, необхідне для власної оборони.

Тож більш реалістичним видається можливість передачі старіших моделей 2А4 і 2А5.

Leopard 2A4 є найстарішою версією основного бойового танка, яка все ще знаходиться на озброєнні. Але він все одно має переваги перед танками, які Україна має з радянських часів,

– написали військові експерти в аналізі IISS.

Однак й тут є певні складнощі, пов'язані, зокрема, з:

технічним станом машин за роки зберігання,

можливістю їх постачання, адже вони є основним бойовим танком армії.

Так, наприклад, Греція, яка володіє понад 180 одиницями, не говорила про готовність постачати Leopard в Україну. Не варто забувати, як зазначили у WELT, що вона й сама веде гонку озброєнь з ворожою Туреччиною, яка сама має майже 300 Leopard 2A4.

Тож, на думку WELT, Європа навряд чи зможе надати 300 необхідних Leopard Україні. І навіть постачання 100 танків "наразі є проблемою". І сумнівно, скільки танків реально готові до дій у найближчій перспективі.

"Можна припустити, що для рішучого зміни бойових дій знадобиться близько 100 танків Leopard. Менша кількість заслуговувала б на політичну увагу, але не більше ніж символічний жест", – зазначили автори IISS.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу