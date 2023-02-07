Ці танки вже зняли з озброєння. Тепер їх очистять від пилу та доведуть до повної бойової готовності.

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Очікують, що перші Leopard 1A5 зможуть надійти в Україну вже упродовж декількох місяців.

Німеччина погодилася надати Україні Leopard 1

Офіційний Берлін готовий надати Україні Leopard 1. Мовиться про танки, які відремонтують компанії Rheinmetall і FFG. Загалом на двох вони мають 187 Leopard 1.

В ідеалі перші основні бойові танки Leopard 1 повинні надійти в Україну вже цього літа, але більшість, ймовірно, вдасться поставити не раніше 2024 року,

– мовиться у повідомленні.

Наразі прогнозують, що в Україну у 2023 році можуть надійти 20 – 25 танків Leopard 1 від Rheinmetall.

Раніше Володимир Зеленський подякував Німеччині за рішення щодо танків Leopard 1. Його офіційний Берлін ухвалив у 2023 році.

Українським воїнам потрібні танки, щоб звільнити міста й села від російських окупантів.