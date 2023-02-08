В немецком правительстве рассказали, что в списке есть разное оружие, включая летальное. Также помощь содержит технику, необходимую Украине для противостояния российским захватчикам.
Важно Новая военная помощь позволит Украине начать наступление, – генсек НАТО
Что вошло в новый пакет помощи от Германии
Германия передала Украине в очередном пакете помощи:
- 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов (за все время – 32);
- 5 автомобилей для пограничников (за все время – 120);
- 29 электрогенераторов (за все время – 245);
- 6 грузовиков с крюковой системой загрузки (за все время – 8);
- 6 мобильных антенных систем (за все время – 16);
- 10 контейнеров.
Федеральное правительство Германии рассказало, что из соображений безопасности не будут сообщать информацию о способах транспортировки оружия, а также о сроках его доставки.
По данным правительства, часть техники передадут из составов Бундесвера, другую часть – из промышленности, которая финансируется в результате средств инициативы правительства по модернизации.
Кратко о помощи от Германии
- Германия передаст Украине танки Leopard 1, а не только Leopard 2. То есть Берлин согласовал ВСУ передачу не только второго поколения немецких танков Leopard, но и первого.
- Генеральный директор немецкой компании по производству оружия Rheinmetall Армин Паппергер пояснил, что Украине планируется передать от 20 до 25 танков Leopard 1.
- Предварительно известно, что первая партия танков Leopard 1 Украина уже получит летом 2023 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "первый" Leopard 2 уже в Киеве. Его привез ВСУ министр обороны Германии Борис Писториус.