Это означает, что союзники Украины продолжают делать все возможное, чтобы максимально приблизить день победы. Один из пунктов, который будет способствовать этому, – передача танков и другого тяжелого вооружения. Об этом сегодня говорили министры обороны Германии и Украины, передает 24 Канал.

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В Украину прибыл "первый" Leopard

В Киев прибыл "первый" Leopard 2. Их будет больше. Спасибо моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет... к победе!,

– подчеркнул Резников.



Резников показал "первый" Leopard, прибывший в Украину / Фото с твитера Резникова

Во время совместной пресс-конференции глава Минобороны Украины также анонсировал еще больше положительных изменений. Резников отметил, что это была вторая встреча с Писториусом после встречи в формате "Рамштайн". По его словам, нас ожидает еще одна такая, но уже в Брюсселе.

Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы,

– подчеркнул Резников.

Писториус заметил, что вместе с Резниковым обсудили, как можно ускорить процесс производства боеприпасов для Украины. Речь шла о ракетах для систем ПВО. Он также добавил, что не должно быть сомнений в том, что Германия стоит и будет "стоять на стороне Украины".

Наше государство не только получит танки Leopard 2 от Германии. Берлин также займется подготовкой наших военных.



Характеристики немецких танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала​

На учебу уже отправились военные

Об этом также заявил во время пресс-конференции Писториус. Он добавил, что имел честь провожать украинских защитников на обучение. Министр обороны Германии выразил восхищение украинскими военными.

Я восхищаюсь скоростью подготовки украинцев, которые получают знания. Системы вооружения эффективно работают для Украины в этой захватнической войне России. Это касается Marder, NASAMS, Patriot. Это также показывает, как хорошо работают украинские солдаты,

– подчеркнул он.

Глава немецкого оборонного ведомства напомнил последнюю встречу в формате "Рамштайн". По его словам, во время нее обсуждали поставки в Украину танков Leopard 2 A6. Уже через четыре дня германское правительство приняло решение о передаче четырех танков, боеприпасов, ремонтного обеспечения. Кроме того, пообещало помочь с подготовкой. Остальное, собственно, происходит практически уже и сейчас.

Интересно, что Украина получит не только танки Leopard 2, но и Leopard 1. Соответствующее решение 7 февраля было принято в Германии. Оно предполагает передачу 178 таких тяжелых боевых машин нашему войску. К лету должны прислать 20 – 25 танков, к концу года – около 80. Остальные – в течение 2024 года.