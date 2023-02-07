Также обеспечат необходимую амуницию и запчасти. Нидерланды также помогут с обучением украинских танкистов.

Важно Германия одобрила поставки Украине 178 танков Leopard 1, – Spiegel

Танки закупают у Германии

Модернизированные танки закупают непосредственно в немецкой промышленности, где они хранятся. В правительстве пока не говорят о сумме закупки. В Берлине отмечают, что к лету поставят еще 20 – 25 танков.

Сколько еще танков могут передать, кроме этой сотни, будет зависеть от процесса пересмотра имеющихся танков на складе немецкой промышленности.

Кстати, министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что страна вместе с Германией и Данией Нидерланды передаст Украине минимум 100 отремонтированных танков Leopard 1A5 из промышленных запасов.

Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией,

– добавила чиновница.

Германия передает танки

СМИ пишут, что в начале этой недели Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу Украине 178 основных боевых танков Leopard 1.

Однако они приедут не скоро. Первая партия поступит летом, по лучшему сценарию – весной. Основная часть прибудет не раньше 2024 года.