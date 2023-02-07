Також забезпечать необхідну амуніцію та запчастини. Нідерланди також допоможуть з навчанням українських танкістів.

Важливо Німеччина схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1, – Spiegel

Танки закуповують у Німеччини

Модернізовані танки закуповують безпосередньо у німецької промисловості, де їх зберігають. В уряді наразі не говорять про суму закупівлі. У Берліні зазначають, що до літа поставлять ще 20 – 25 танків.

Скільки ще танків можуть передати, крім цієї сотні, залежатиме "від процесу перегляду наявних танків на складі німецької промисловості".

До речі, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що країна разом із Німеччиною та Данією Нідерланди передасть Україні щонайменше 100 відремонтованих танків Leopard 1A5 із промислових запасів.

Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати Україна у боротьбі з російською агресією,

– додала чиновниця.

Німеччина передає танки

ЗМІ пишуть, що на початку цього тижня Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила передачу Україні 178 основних бойових танків Leopard 1.

Проте вони приїдуть нескоро. Перша партія надійде влітку, за найкращим сценарієм – навесні. Основна частина прибуде не раніше 2024 року.