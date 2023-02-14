Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько нужно", официальные лица Байдена говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки – лучший шанс Киева решительно изменить ход войны. Многие консерваторы в палате представителей, возглавляемые республиканцами, пообещали отказаться от поддержки, и долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается непонятным.

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Штаты ожидают, что весной будет критически важный момент

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы, добавил, что администрация "очень твердо считает", что трудно будет продолжать получать такой же уровень безопасности и экономической помощи от Конгресса.

Чиновники Байдена ожидают этой весной на переломный момент в войне. Когда ожидается, что Россия начнет наступление, а Украина пойдет в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории.

О критическом характере следующих нескольких месяцев уже прямо сообщили Киеву чиновники Байдена, в частности заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину в прошлом месяце.

Прибывший в страну директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс проинформировал Владимира Зеленского о своих ожиданиях о военных планах России в ближайшие месяцы и отметил неотложность момента.

В то же время Байден и его помощники стремятся избежать каких-либо признаков дезертирства или ослабления решимости западных союзников в канун годовщины 24 февраля, надеясь дать понять президенту России Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

США готовит новый большой пакет помощи

На этой неделе вице-президент Камала Гаррис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас посетят большой саммит по безопасности в Германии, а президент Байден на следующей неделе поедет в Польшу для выступления к годовщине полномасштабной войны и важных встреч.

Источники издания сообщили, что администрация Байдена работает с Конгрессом, чтобы утвердить еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи Киеву и объявить еще один крупный пакет военной помощи на следующей неделе. Также США планируют ввести новые санкции против Кремля.