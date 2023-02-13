Владимир Зеленский совершил свое историческое турне в Европу, посетив Лондон, Париж и Брюссель. Но целью заграничной поездки президента Украины было не только привлечь новые типы вооружения, как западные самолеты или дальнобойные ракеты. Зеленский также разрушает все надежды Кремля на "усталость" Запада от войны в Украине. 24 Канал традиционно собрал самое интересное со страниц авторитетных западных медиа, которые пишут об Украине.

Большое турне в преддверии наступления: как Зеленский развеял миф об "усталости" Европы от войны

Как Кремль пытается истощить Запад затяжной войной

Путин делает ставку на нетерпеливость Запада по отношению к Украине, но союзники должны доказать ему, что он ошибается. Статья с таким названием вышла в издании The Guardian. Президент лично выступил перед западными политиками.

Обращение Зеленского имело целью укрепить нервы многих британских, а впоследствии и европейских политиков, чтобы убедиться, что они не покинут борьбу, которая обошлась им гораздо дешевле, чем это могло бы быть, если бы Украина не устояла.

Официальным и главным запросом Зеленского были истребители: "Дайте нам крылья" – сказал он. Однако его глобальная цель была гораздо шире. Зеленский стремился убедиться, что Запад не отчаялся в Украине в тот момент, когда война близится к своей первой годовщине. При этом, как отмечается в статье, удивительно, что Зеленский вынужден по этому поводу волноваться, ведь именно украинцы сейчас страдают от агрессии и именно на территории Украины идут активные боевые действия.

Впрочем, Зеленский обеспокоен определенной "тишиной" на западном дипломатическом фронте.



Владимир Зеленский и Риши Сунак посетили украинских военных, которые учатся использовать танки Challenger 2 в Дорсете в четверг, 9 февраля 2023 года / фото EyePress News/REX/Shutterstock

В The Guardian подчеркивают, что страхи украинцев не безосновательны, из-за периодических призывов к переговорам. В общем, следует признать, что любые подобные предложения сейчас достаточно маргинальны. К примеру, бывший фронтмен Pink Floyd, который на днях выступал в ООН с "антивоенными призывами", был подвергнут критике из-за того, что выступал в Совбезе, как приглашенный гость со стороны России, а также назвал ложью хорошо задокументированные отчеты о российских военных преступлениях.

Впрочем, не только Уотерс придерживается такой позиции, но и гораздо более влиятельные персоны. Ранее нечто подобное уже высказывал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. При этом очевидно, что чисто с гуманитарной точки зрения, немедленное прекращение ужасной войны всегда лучше, чем ее продолжение. Однако подобные призывы не всегда коррелируются с реальностью.

Пока просто нет условий для переговоров с обеих сторон. Даже уважаемые эксперты, принимавшие участие в заключении подобных соглашений, признают, что "успешные мирные переговоры обычно требуют как взаимно неприемлемой тупиковой ситуации, так и лидерства в обеих сферах, когда стороны готовы пойти на политический риск ради мира". Однако ни одного из этих условий сегодня не существует в случае Украины.

Обратите внимание! К примеру, в Северной Ирландии ни британское правительство, ни повстанцы из ИРА не видели пути к военной победе: именно этот тупик сделал переговоры возможными. Впрочем, как Украина, так и Россия сегодня уверены, что могут достичь своих целей сугубо военным путем.

В то же время этот процесс усложняет сама фигура Владимира Путина. Пока абсолютно не понятно срабатывает ли с ним традиционный эффект кнута и пряника. Если бы Украина и ее западные союзники пошли на деэскалацию, то поведение Путина свидетельствует о том, что он воспринял бы это как слабость и давил бы еще сильнее. Но если Киев и его сторонники пойдут на эскалацию, тот сам послужной список свидетельствует об идентичном ответе: он почувствует себя вынужденным выглядеть сильным и нанести ответный удар. При этом Путин абсолютно не считается с собственными потерями российской армии и с удовольствием продолжает отправлять людей в мясорубку.

Долгое время Запад пытался сгладить углы в отношениях с Путиным – от этого и нежелание делать Украину полноценным членом НАТО и попытки некоторых европейских стран переориентировать свою внешнюю политику таким образом, чтобы она отвечала прихотям Кремля. Однако эти усилия так и не позволили избежать войны, Россия все равно вторглась в Украину.

Важно! Даже если представить, что каким-то образом удалось бы заставить Путина и Зеленского договориться о немедленном прекращении огня, это бы не прекратило страданий людей. Судьба оставшихся на оккупированных территориях была бы ужасной. Массовое изнасилование в Буче, резня в Мариуполе, пыточные в Изюме, массовые депортации украинцев в Россию, включая передачу сотен тысяч детей и тотальная "русификация". Эти преступления не закончились бы, если бы было прекращение огня. Они бы продолжались, но теперь у России были бы развязаны руки.

При этом до сих пор нет никаких гарантий, что Владимир Путин был бы готов на этом остановиться. Скорее всего, он просто воспринял бы перемирие как паузу для перегруппировки для последующего удара. В конце концов, он не стремится к простой корректировке границ, он четко дал понять, что рассматривает существование независимой Украины как образа России.

Конечно, враги в каждом конфликте скажут, что их противник исключительно злой или неадекватный. Такая оценка часто бывает ложной. Но иногда мир действительно сталкивается с угрозой иного порядка. Диктатура Путина внутри российских границ и его неоднократная территориальная экспансия за пределы, как было в Грузии в 2008, Крыму в 2014, и, наконец, на всей территории Украины в 2022, наводит на мысль, что Путин является человеком, который стремится возродить цели, преследовавшие Европу в середине прошлого века. Путин ведет долгую игру и делает ставку на то, что он способен поглотить больше смертей и опустошений, чем Запад, даже когда погибают украинцы, а не европейские граждане. Путин уверен, что у него больше сил и терпения. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что судьба Европы зависит от того, насколько он будет неправ.

В Украине начался новый этап войны

Начался новый жестокий этап войны, пишет издание The New York Times. В течение большей части зимы война в Украине переросла в медленную, но чрезвычайно жестокую борьбу вдоль всей линии фронта. Теперь как Украина, так и Россия готовы пойти в наступление. Россия, опасаясь роста украинского арсенала с Запада, похоже, идет первой.

Россия привлекает десятки тысяч новых мобилизованных в надежде одержать победу над Украиной.

Они ищут уязвимые места, надеясь использовать пробелы и готовят основу для того, что в Украине называют "самыми амбициозными планами Кремля с начала войны".

Украина же вынуждена защищаться, экономя ресурсы, необходимые для проведения собственного контрнаступления.

Обратите внимание! Украина активно обучает своих военных на Западе и накапливает арсенал техники, оружия и боеприпасов, готовясь сломать кости российской армии. Украине необходимо затянуть время, чтобы дождаться поставок западной техники, а также выбрать главные цели для предстоящей атаки. Военные аналитики говорят, что, вероятно, ВСУ попытаются разделить вражеские силы на две зоны, надеясь прорвать российские линии на Юге и поставить под угрозу их линии поставок, которые выходят из Крыма.

Владимир Путин, при этом, отдал приказ захватить весь Донбасс до марта, о чем сообщает украинская разведка. Учитывая то, что около 320 000 российских солдат уже находятся в Украине, а 150 000, по предварительным оценкам, находятся на тренировочных площадках, Кремль может попытаться захватить украинские позиции с помощью огромного количества атак.



Как Россия наступает на Донбассе / карта NYT

Сегодня активная атака россиян происходит в районах Бахмута, Угледара и Лимана. Бахмут – особенно символическая точка для Путина, ведь тяжелые бои там идут еще с мая. Оккупанты также пытаются взять под контроль Кременную, которая является важной магистралью для линии поставок украинских войск, а также Угледар, который находится всего в нескольких километрах от единственного железнодорожного сообщения с Крымом.

Важно знать Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии

В то же время россияне могут попытаться отвлечь внимание Украины, открыв новый фронт. Украина сейчас внимательно следит за движениями российских войск в районе Сум, а также за попытками оккупантов вернуться в Харьковскую область. Любые намерения Москвы находятся под пристальным наблюдением украинских сил.

Вероятно, после попытки России захватить Донбасс они объявят о завершении "спецоперации" и созовут переговоры. Впрочем, это будет уже третьей попыткой захвата Донбасса, ведь прошлые две с треском провалились.

Британская разведка отмечает, что Россия пыталась начать "большие наступательные операции" с начала прошлого месяца, но ей "удавалось завоевать всего несколько сотен метров территории в неделю" из-за нехватки боеприпасов и маневренных подразделений. Украина может позволить себе тактические отступления, по мнению военных аналитиков, если не рискует подвергнуться полному развалу своих линий обороны, что приведет к тому, что ее войска попадут в окружение.

Россия же хочет действовать быстро, а Путин давит на своего старого новоназначенного командующего в Украине, генерала Валерия Герасимова, чтобы захватить территорию Донбасса и продемонстрировать успех внутренней и международной аудитории после месяцев позорных неудач. В то же время Кремль внимательно следит за объявлениями о поставках новой техники для Украины. Танки Leopard и БМП Bradley были обещаны, но пока не поступили. Кремль хочет успеть осуществить свой замысел к этому моменту.

Украина имеет довольно ограниченные перспективы продвижения на Востоке, ведь с 2014 года Россия создала там укрепленные оборонные позиции.

Самое перспективное контрнаступление Украины – на Юге, считают аналитики. Значительная часть оккупированной Россией территории находится в радиусе действия ракет HIMARS, что заставило Россию переместить свои склады боеприпасов, командные центры и другие важные запасы дальше линии фронта.



Какая ситуация на Юге / карта NYT

Мелитополь был бы очевидной мишенью для украинского наступления:

Город расположен на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, что делает его критичным для снабжения российских войск на юге.

Если Украине таким образом удастся расколоть российские силы, это значительно ослабит контроль России над Херсонщиной. Без путей поставки с Востока, российское подкрепление могло бы прибыть только через Крым, а это уже гораздо более длинный путь, который находится в зоне действия HIMARS.

Впрочем, двигаться в направлении Мелитополя тоже будет сложно, ведь Россия выстроила там оборону и очень густую сеть окопов и противотанковых ловушек.

Россия также считает, что это, вероятно, будет линией атаки, заявила пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк. Кремль привлекает все больше солдат для защиты спешно возведенных оборонительных позиций, но по ее словам, Украина смогла ограничить их способность привлекать тяжелую технику.

В Киеве надеются, что Запад быстро даст артиллерию большей дальности, что позволит ВСУ снова ударить по позициям России, как это было, когда Украина отбила часть Юга, включая Херсон. На этот раз Украина хочет заставить Россию догадываться, где и когда она может нанести удар, чем дезориентирует и деморализует врага.

Успешный штурм открытой степи между нынешней линией фронта и оккупированным Россией Мелитополем, например, разрезал бы контролируемую Россией территорию в Украине на две отдельные зоны, что значительно усложнило бы и без того напряженную логистику России. Украина имеет возможность это сделать и закрепиться на Юге, впрочем, россияне, вероятно, будут оказывать жесткое сопротивление.

Украина нуждается в дальнобойных ракетах: какие риски

Украинские официальные лица говорят, что они почти никогда не запускают снаряды HIMARS без детальных координат, предоставленных военнослужащими США, которые находятся в других местах где-то в Европе. Об этом сообщает издание The Washington Post. Украине нужны координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых западных ракетных систем.

Информацию о наведении со стороны США уже подтвердили трое украинских чиновников и один американский чиновник. Украинские силы почти никогда не запускают современное оружие без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США с базы других стран Европы. Украинские официальные лица говорят, что этот процесс должен придать Вашингтону уверенность относительно предоставления Киеву оружия большей дальности.

Помощь США в нацеливании значительно помогает наносить точные удары по российским целям на территории Украины и позволяет экономить драгоценные боеприпасы.

Важно понимать! При этом Украина не просит одобрения у США, относительно того стоит ли вообще бить по конкретной цели. ВСУ лишь передают информацию американцам о том, что они хотят поразить, а те уже уточняют координаты.



Бывали случаи, когда США отказывались подтвердить координаты цели. Тогда Украина отказывалась наносить удар, боясь промахнуться и напрасно потратить боезапас. Участие США в способности Украины поражать российские цели все равно остается ограниченным, уверяют в Пентагоне.

Украинцы несут ответственность за поиск целей, определение их приоритетности и, наконец, за принятие решения о том, с какими из них взаимодействовать. США не утверждают цели, и мы не участвуем в отборе или привлечении целей,

– подчеркнул спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

При этом, Украина в течение нескольких месяцев активно лоббирует предоставление ракет большей дальности для западных высокоточных систем. У Украины есть РСЗО HIMARS и похожее оружие, такое как M270, каждое из которых запускает ракету американского производства, которая может преодолеть расстояние более 70 км. В администрации президента США Джо Байдена отказались предоставить это оружие и рассматривают его как эскалационное, что может спровоцировать Россию и втянуть Соединенные Штаты непосредственно в войну.



Командир украинского подразделения HIMARS показывает ракеты на одной из машин где-то на востоке Украины в июле 2022 года / фото Anastasia Vlasova для The Washington Post

Украина уверяет, что не будет использовать дальнобойные ракеты по целям на российской территории. Украина также обращает внимание на то, что даже имея дальнобойные ракеты, мы будем иметь те же ограничения в наведении огня, которые сегодня существуют с обычными снарядами к HIMARS.

Россияне сегодня оттянули склады боеприпасов за пределы действия снарядов к HIMARS, что привело к резкому снижению ежедневного обстрела украинских городов и солдат, но также уменьшило способность Киева поражать арсенал России. В то же время волнения США относительно эскалации не имеют реальных оснований, ведь все цели, по которым будет бить Украина, находятся на территории нашего государства, что американцы всегда смогут подтвердить со своих спутников, передавая точные координаты.

Чему мир научила война России против Украины: 5 уроков

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт опубликовал колонку в издании Foreign Policy, где размышляет о том, какие уроки для себя извлек мир из российско-украинской войны. Последствия и ход войны наталкивают его на мысль о том, что начальные цели Владимира Путина "предотвратить вступление Украины в НАТО" неправдивы, ведь в процессе войны, Кремль начал активно оккупировать территории Украины и признавать их новым российским достоянием.

Прежде всего, Уолт отмечает то, что лидеры могут легко просчитаться. Такой просчет допустил сам Владимир Путин, допустив, что Украина не будет сопротивляться российской агрессии. Он также плохо оценил способность своей армии вести войну, а также зависимость Европы от российских энергоносителей.

Впрочем, ошибки в расчетах допустил и Запад, когда годами считал, что полномасштабной войны в Европе просто не может произойти, а экономические санкции всегда будут способны ее остановить. Недостаточно на Западе также оценили желание Путина не допустить интеграции Украины с Западом.

Вторым важным уроком стало то, как страны готовы объединяться против злости. Путин это тоже не учел.

Он считал, что будет вести войну один на один против гораздо более слабого противника, однако столкнулся с целой международной коалицией, чей суммарный ВВП почти в 20 раз превышает российский. Эта коалиция также производит большое количество современного оружия и фактически без проблем отказывается от российской нефти и газа, что в долгосрочной перспективе делает Россию гораздо слабее, не зависимо от того, каким будет результат этой войны,

– подчеркивает профессор.

Третьим мощным выводом стало то, что война все же должна быть окончательно завершена. Запад имел смутное представление, что военные действия являются лишь временной вспышкой, которая может закончиться в очень сжатые сроки и вернуть обе стороны к дипломатии.

Вместо этого почти год спустя, активные боевые действия еще продолжаются, а ни одна из сторон пока не смогла нанести противнику нокаутирующий удар. За это время Украина смогла совершить мощное контрнаступление, что усилило уверенность Запада в победе над Россией и даже возможного изменения режима в РФ. В то же время у России все еще огромная куча ресурсов, чтобы продолжать войну, которую ее политическое руководство считает экзистенциальной. Не стоит также исключать возможность эскалации, которая все же может привести к использованию ядерного оружия.

Четвертым важным уроком стало то, что жестокость этой войны уменьшает возможность компромисса со всех сторон. Стивен Уолт соглашается с тем, что Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине освободить всю свою территорию. Впрочем, он также обеспокоен, не приведет ли затяжная война к худшему результату для самой Украины. Уолт опирается на опыт США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, когда американцы решили, что победа невозможна и просто вернулись домой, оставив эти страны в руинах.

Стивен Уолт соглашается с тем, что Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине освободить всю свою территорию. Впрочем, он также обеспокоен, не приведет ли затяжная война к худшему результату для самой Украины. Уолт опирается на опыт США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, когда американцы решили, что победа невозможна и просто вернулись домой, оставив эти страны в руинах. Пятым выводом Уолта является то, что у Запада все же была возможность избежать конфликта, если бы проводил более взвешенную внешнюю политику. В то же время он уверяет, что вся ответственность за эту войну все равно лежит на Владимире Путине, ведь до 24 февраля у Украины не было реальных перспектив членства в НАТО в обозримом будущем.

А своими захватническими целями Путин лишь подтвердил свою реальную цель – захват чужих территорий, как это делали российские цари в прошлом.