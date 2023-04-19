За даними німецького видання, зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони доставили в Україну орієнтовно 16 квітня. Першу установку Iris-T Київ отримав ще у жовтні 2022 року.

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Що відомо про другу установку Iris-T в Україні

Зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони Iris-T прибув в Україну орієнтовно декілька днів тому – 16 квітня. Разом з установкою завезли й 16 керованих ракет.

Варто зауважити, що першу ЗРК Iris-T Україна отримала 11 жовтня 2022 року. Вже опівночі наступного дня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що система вже в Україні.

Вже 14 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що система протиповітряної оборони IRIS-T вже працює на Півдні України.

Зверніть увагу! У лютому 2023 року журналіст Дмитро Комаров вперше показав, який вигляд має установка Iris-T вдень. Її фото та відео можна переглянути тут.

Що відомо про Iris-T від Німеччини