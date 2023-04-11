О том, каковы потребности Украины в снарядах и как быстро Запад сможет увеличить производство боеприпасов – читайте в материале 24 канала.

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Война артиллерии: сколько боеприпасов используют Украина и Россия

Если говорить о российско-украинской войне, то ее можно назвать войной артиллерии и дронов. С начала полномасштабного вторжения артиллерия является неотъемлемой частью российской стратегии – с помощью десятков тысяч снарядов враг стирал с лица земли города и села для дальнейшего захвата. За более чем год противостояния российские запасы существенно уменьшились. Если в первые дни вторжения россияне могли использовать около 85 тысяч снарядов в день, то сейчас эта цифра колеблется от 10 до 20 тысяч.

Хотя Россия и использует меньше боеприпасов по сравнению с прошлым годом, но показатель все еще остается высоким.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Речь идет о разных калибрах – как советских 122 и 152 миллиметра, так и западных 155 миллиметров и других типов.

То есть огневое преимущество в артиллерии пока, к сожалению, остается на стороне врага. Однако министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию ERR объяснил, что такая разница в количестве снарядов, которые используют стороны войны, обусловлена еще и тем, что Россия использует советскую технику и те запасы, которые остались со времен "красной империи". Украина же переходит на западное вооружение, которое более точное. Министр объяснил это на простом примере – если для уничтожения цели российским артиллеристам нужно 10 снарядов, то украинским – 2.

Это не война между маленькой советской и большей советской армией. Это две разные армии. Мы более креативны с более современным оборудованием и мышлением. Вот почему мы стараемся использовать меньше боеприпасов,

– заявил министр.

Но усиление военной помощи со стороны западных партнеров может позволить украинским войскам использовать больше снарядов для противодействия врагу и дальше поговорим больше о том, как именно это произойдет.

Как миллион боеприпасов изменит картину на поле боя

Евросоюз и Норвегия согласовали предоставление Украине 1 миллиона боеприпасов калибра 155-миллиметров и эта помощь рассчитана на год. То есть в месяц ВСУ могут получить дополнительную огневую мощность в размере более 82 тысяч боеприпасов. В день наши воины смогут использовать на 2739 снарядов больше, чем сейчас. Если брать максимальное количество снарядов, которое сейчас ВСУ используют в сутки, то есть 7 тысяч, то количество использованных боеприпасов приблизится к отметке 10 тысяч. Однако это из расчета распределения снарядов на 365 суток.

Военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу поделился своими соображениями по миллиону снарядов для Украины. По его словам, этих боеприпасов нам хватит на чуть больше 3 месяцев, ведь потребность ВСУ в снарядах для контрнаступательных действий – минимум 300 тысяч в месяц. То есть около 10 тысяч боеприпасов в сутки.

Однако в этом ключе не следует забывать, что активную помощь Украине оказывают и США. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, только по состоянию на октябрь 2022 года Вашингтон отправил в Украину более 900 тысяч боеприпасов и сейчас эта цифра, вероятно, выросла до 1,5 миллиона по состоянию на март. И это при том, что до согласования пакета военной помощи Евросоюз передал нам 350 тысяч снарядов.

То есть военная помощь от партнеров, которая сейчас только усиливается, позволит Украине усиливать свою огневую мощь и артиллерийский огонь. Это одна из составляющих контрнаступательных действий, ведь войну в Украине можно называть как войной дронов, так и войной артиллерии. Россияне для достижения успехов выбрали тактику выжженной земли, стирая все артиллерийским огнем, чтобы ВСУ было трудно удерживать те или иные населенные пункты.

Военные рельсы: как быстро Запад может увеличить производство боеприпасов

Прогнозов по завершению войны много, но трудно сказать наверняка, какой именно прогноз наиболее точен. Сложно предсказать, когда закончится война, поэтому нужно быть готовыми к разным сценариям развития дальнейших действий. На Западе часто говорят о затяжной войне и призывают к ней готовиться. Почему это важно? Мы желаем скорейшей победы, но партнеры должны быть уверены, что в любом случае они смогут поддерживать Украину и дальше, а для этого нужно существенно увеличить производство оружия и боеприпасов. фактически перевести производство на военные рельсы.

Здесь вопрос не в том, что Запад категорически уверен, что война с Россией еще затянется на годы, а осознает, что сейчас военная промышленность имеет определенные слабые стороны и нужно приложить усилия для улучшения ситуации. Одним из таких камней преткновения стала артиллерия. Со Второй мировой войны мир не видел такого применения артиллерийских боеприпасов.

Об увеличении мощностей производства боеприпасов уже, в частности, заявили в Германии, США и Польше. Партнеры ясно понимают, что для дальнейшей поддержки Украины нужно производить больше снарядов. Однако вопросом здесь остается, способны ли партнеры выполнить свое обещание и существенно увеличить собственные производственные мощности.

Роман Свитан отметил, что 90% снарядов, которые планирует передать нам Евросоюз и Норвегия, будут выделены из запасов этих стран с последующим восстановлением. То есть более старые боеприпасы, которые уже есть у партнеров, Украина будет использовать на поле боя, а за это время страны должны наладить собственное производство так, чтобы восстановить свои запасы.

По словам эксперта, большинство компаний, производящих оружие и боеприпасы в Европе, являются частными, поэтому если со стороны правительств будет финансирование или договоры, то эти компании даже могут взять кредиты для того, чтобы увеличить производство. Роман Свитан убежден, что Запад сможет производить столько боеприпасов, сколько нужно Украине – то есть до миллиона снарядов каждые 3 месяца.

Там (в Европе – 24 Канал), в основном повсюду частные структуры, а они очень быстро разворачивают (производство – 24 Канал). То есть если будет финансирование или хотя бы договоры на финансирование, то они возьмут кредиты в банках и запустят. Я думаю, что столько, сколько нам нужно, они однозначно сделают,

– отмечает Свитан.

Однако в то же время потребность в снарядах для ВСУ может уменьшиться после контрнаступательных действий, в результате которых уменьшится линия фронта. Поэтому эксперт оптимистично настроен по обеспечению Украины боеприпасами со стороны союзников.

И все же эксперт отмечает наиболее положительный сценарий, ведь сокращение линии фронта существенно повлияет на нужды армии, уменьшив их. Однако ситуация на фронте динамична и непредсказуема. Украина может реализовать оптимистический сценарий, однако и наше государство, и партнеры должны быть готовы к более критическим действиям.

Военный эксперт Петр Черник в комментарии 24 Каналу обратил внимание на то, что в 90-х в США в год производилось лишь 480 тысяч боеприпасов. Акценты Вашингтона были смещены на производство ракет. Поэтому в начале российского вторжения в Украину у США, в запасе было 2,5 миллиона и около тысячи артиллерийских стволов.

Сейчас США до сих пор производит меньше боеприпасов, чем Россия. По словам Петра Черника, речь идет о 20 тысячах боеприпасов в месяц. Однако Вашингтон планирует увеличить эти показатели до 50 тысяч боеприпасов уже к этому лету.

Эксперт уверен, что большой артиллерийский конвейер уже запустился. Однако такую продолжительность запуска Петр Черник объясняет тем, что в Европе и США не действуют так, как на постсоветском пространстве, за которым "есть потребность – строим завод, производим снаряды 2–3 года и все". То есть Запад более прагматичен – если нужен новый завод, то его деятельность предусмотрена, по меньшей мере, на 20 лет.

Если завод строят, то просчитывают как минимум на 20 лет кто, где, как строить, какая фирма, какие технологии будут применены и какие типы боеприпасов будут производить, потому что там очень серьезно работают законы. Это правовые страны. Это рабочие города, это будущие отчисления к пенсии, это профсоюзы и даже электорат и поэтому это все так медленно,

– объясняет Черник.

Достаточно ли у Европы мощностей, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором оценивает возможности Европы выполнить обещание по миллиону снарядов для Украины. СМИ отметили, что крупнейшие заводы по производству работают круглосуточно.

Акценты американская пресса делает на норвежско-финской компании Nammo, которая к 2028 году планирует увеличить производство в 10 раз до показателя 200 тысяч боеприпасов в год, однако Украине только в месяц нужно 250 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Мощностей Европы, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, недостаточно для того, чтобы обеспечить все потребности Украины, поэтому сейчас партнеры будут давать нам боеприпасы из своих запасов.

Со времен завершения холодной войны западные страны сместили акценты внимания в военной промышленности и артиллерия осталась без внимания, что привело к тому, что производители боеприпасов не имели возможности развиваться. Поэтому сейчас задача перед Западом непростая, ведь налаживание производства и его увеличение требует дополнительной рабочей силы, заводов, сырья, горючего и т.п. Это требует затрат и налаживания логистики, а для этого нужны контракты и финансирование со стороны правительств государств.

То есть фактически партнерам нужно время. Однако Украина ждать не может, потому что недостаток или отсутствие снарядов станет катастрофическим для бойцов. Поэтому премьер-министр Польши Матеруш Моравецкий предложил вариант, который позволит выиграть еще немного времени для налаживания собственного производства – закупать снаряды за пределами Евросоюза. В качестве примера глава польского правительства привел Израиль и Южную Корею, у которых немало боеприпасов. Однако пока Франция настаивает, что все контракты на боеприпасы должны идти европейским фирмам для развития собственного производства. Кроме того, для таких процедур нужно не только полное согласие участников соглашения, но и стороны, у которой хотят приобрести боеприпасы. Южная Корея поддерживает Украину, но сдержанна по вопросу оружия. Израиль не столь сдержан, но и не полностью открыт в этом вопросе.

Поэтому вопрос наращивания производства боеприпасов может стать сложным для наших партнеров, однако наличие разных вариантов относительно того, как обеспечить Украину боеприпасами, является еще одним свидетельством высокого уровня поддержки. Поддержки не на словах, а на деле.

В ожидании переломного момента: сколько снарядов производит Россия и какие у нее запасы

Петр Черник отметил, что, по данным открытых источников, в начале полномасштабного вторжения у России было около 5,5 тысячи штатных артиллерийских установок, в основном калибром 122 и 152 миллиметра. Запас боеприпасов колебался от 15 до 20 миллионов. Все эти показатели существенно превышают запасы и количество артиллерийских установок США на 24 февраля 2022 года.

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За первые полгода вторжения Россия использовала от 45 до 80 тысяч боеприпасов в сутки. Артиллерию в таких масштабах не использовали со времен Второй мировой войны.

По словам эксперта, Россия сейчас может производить в месяц от 100 до 125 тысяч боеприпасов. То есть не больше 4,2 тысячи в сутки. В то же время, запасы, по словам Черника, сократились на около 80%. Поэтому сейчас Россия использует гораздо меньше боеприпасов, но пока все же больше, чем Украина.

Роман Свитан отметил, что запасов боеприпасов у России осталось уже не так много, если сравнивать с началом вторжения. По его словам, россияне используют в среднем по 15 тысяч снарядов в день, но производить могут втрое меньше – до 5 тысяч. То есть в ближайшие месяцы оккупанты могут исчерпать свои запасы и тогда на заводах они будут производить по 5 тысяч снарядов в сутки, которые сразу же с конвейера будут отправлять на фронт.

К тому времени, по мнению эксперта, у Украины будут ресурсы для применения 10 тысяч снарядов ежедневно что даст нашей армии огневое преимущество. Однако этот переломный момент возможен, по мнению Свитана, не раньше лета этого года.

Петр Черник, в свою очередь, считает, что в конце этого лета или в начале осени Украина и Россия сойдутся в так называемой точке совпадения кривых – то есть артиллерийские мощности обеих сторон сравнятся с дальнейшим уменьшением мощности россиян и усилением мощности Вооруженных Сил. Поэтому эксперт именно в настоящее время прогнозирует переломный момент в войне, который будет связан с так называемым "снарядным инсультом" россиян, который произойдет на фоне истощения собственных запасов с одной стороны, а с другой – существенного увеличения производства боеприпасов со стороны наших партнеров.

Поэтому если говорить об инициативе Евросоюза и Норвегии по военной помощи Украине, то стоит говорить не только о миллионе снарядов как о единовременной помощи, но и о глобальном контексте этого решения, которое не только поможет нам, но и усилит партнеров. Это, в свою очередь, будет еще больше способствовать Украине в этой войне.

Украина дает уверенность: почему Запад меняет свои взгляды на вооружение для Украины

Запад идет на серьезный шаг, увеличивая военное производство, и именно Украина стала причиной этого. Это еще одно доказательство того, что успехи ВСУ убедили западных партнеров в том, что мы можем победить, а они в свою очередь делают все для того, чтобы усилить нашу армию. Западу нужна уверенность. Если проследить поведение стран-партнеров с начала вторжения, то позиция по тому или иному вооружению менялась в зависимости от уверенности, которую наша страна давала миру.

Если в первые дни часть мира верила в то, что Киев падет за 3 дня и не очень торопилась с помощью, то потом мы начали доказывать свою способность обороняться и вести контрнаступления. Сейчас великие мировые государства точно хотят быть среди победителей, а не проигравших. Чем больше украинцы подкрепляют уверенность о способности победить и добиться своих целей, тем на более мощные шаги идут партнеры.

В январе Франция, Германия, США, Великобритания решили предоставить свои танки Украине, что стало прецедентом – Украина получила западную бронетехнику. Теперь же партнеры готовы усилить производство артиллерийских боеприпасов, чтобы усилить нашу армию. Далее – авиация, переговоры по которой продолжаются.