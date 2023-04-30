Несмотря на полномасштабную агрессию России, Меркель по-прежнему считает, что ее политика была правильной. Такие заявления она сделала во время общения с журналистами на книжной ярмарке в Лейпциге.

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Меркель оправдывает свою политику по отношению к России

Я пыталась предотвратить эту ситуацию с тем, что было в моем распоряжении. Тот факт, что это не сработало, не доказательство того, что эта попытка была неправильной,

– заявила экс-чиновница.

Меркель заявила, что по поводу переговоров Украины и России "не стоит смотреть слишком узко".

"И если кто-то, как экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, говорит, что надо подумать о возможности переговоров, то не надо сразу "шипеть". Нужно, чтобы люди, обеспокоенные тем, как все завершится, могли высказаться – не все они поддакивают Путину", – выдала бывший канцлер.

Кроме того, она назвала свои "попытки примирения" вполне оправданными.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы вовлечены действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не нужно было пытаться", – отметила Меркель.

Как отреагировали в ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк жестко прокомментировал такие заявления Меркель. Он раскритиковал экс-канцлера за то, что ее политика поставила Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей.

Подоляк прокомментировал оправдание Меркель, что она якобы делала все, чтобы Россия не начала войну, и потому получила российский дешевый газ.

Фантастика. Ведь война не началась, верно?

– замечает советник.

Отдельно Подоляк упомянул заявления Меркель о переговорах.

"Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от России? Но обязательно ли это должно быть… ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками?", – спрашивает Подоляк.

Он раскритиковал Меркель за то, что даже после 430 дней жестокой войны она до сих пор глубоко презирает свободу, не замечает российских массовых убийств и так открыто ненавидит право Украины на самозащиту.

"Если не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", – резюмировал Подоляк.