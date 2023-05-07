Під час благодійної акції у Литві, присвяченої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вдалося зібрати 14 мільйонів євро. На ці гроші закупили 16 радарів.

В Ізраїлі їх використовують для виявлення повітряних загроз – вони можуть ідентифікувати типи літаків і ракет, розуміти їхню траєкторію, а також розсилати сповіщення через спеціальну систему.

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Ізраїль відправив в Україну радари для системи виявлення ракет

Три з 16 радарів компанії RADA Electronic Industries прибули в Україну. Про це повідомив доброволець Натан Флаєр. Також він оприлюднив відповідне фото.

Радар ізраїльський, фінансування – переважно литовське (але я теж брав участь), а локація – Україна,

– мовиться у підписі до світлини.

У березні 2023 року щонайменше 14 українських військових навчилися працювати з ізраїльськими радарами у Каунасі.

"Прибули українські військові, які будуть обслуговувати цю систему. За допомогою литовської армії відбуваються навчання: на допомогу в навчанні прибули й фахівці з-за кордону, скоро перші радари будуть в Україні", – повідомляв голова організації Blue/Yellow Йонас Оман.

Варто зауважити, що передача таких радарів потребує схвалення Міноборони Ізраїлю. Вони використовуються ізраїльською системою безпеки для ідентифікації та класифікації літаків та ракет. Радари підключені до системи оповіщення, що попереджає мешканців, яким загрожує небезпека, про необхідність сховатися.



Три радари вже в Україні / Фото Натана Флаєра

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