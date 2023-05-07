В ходе благотворительной акции в Литве, посвященной годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, удалось собрать 14 миллионов евро. На эти деньги закупили 16 радаров.

В Израиле их используют для обнаружения воздушных угроз – они могут идентифицировать типы самолетов и ракет, понимать их траекторию, а также рассылать уведомления через специальную систему.

Интересно Президент Чехии Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления, – The Guardian

Израиль отправил в Украину радары для системы обнаружения ракет

Три из 16 радаров компании RADA Electronic Industries прибыли в Украину. Об этом сообщил доброволец Натан Флаер. Также он обнародовал соответствующее фото.

Радар израильский, финансирование – преимущественно литовское (но я тоже участвовал), а локация – Украина,

– говорится в подписи к фотографии.

В марте 2023 года, по меньшей мере, 14 украинских военных научились работать с израильскими радарами в Каунасе.

"Прибыли украинские военные, которые будут обслуживать эту систему. С помощью литовской армии проходят обучение: на помощь в обучении прибыли и специалисты из-за рубежа, скоро первые радары будут в Украине", – сообщал председатель организации Blue/Yellow Йонас Оман.

Следует заметить, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля. Они используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Радары подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.



Три радара уже в Украине / Фото Натана Флаера

Стоит прочесть Мы – Давид, который завалит Голиафа – Резников объяснил, почему после нападения Киеву давали 3 дня

Кратко о договоренностях Украины и Израиля