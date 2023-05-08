Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Уже сейчас можно заметить эффективность системы повешения, ведь даже в соседних областях не всегда раздается тревога, раздается только там, где есть реальная опасность.

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Жданов сообщил, что эта система уже не первую неделю работает в городе Киеве. Это был пилотный проект об извещении ракетной опасности. Система помогала распознавать, когда нужно включать воздушную тревогу и когда есть реальная угроза.

Испытание прошло успешно

Военный эксперт подчеркнул, что система работает очень эффективно, ведь в столице реже начала звучать сирена.

Именно потому, что система определяет количество ракет, направление и более точно определяет возможные цели. Стопроцентно она не может определить, но тем не менее,

– добавил говорящий.

Поскольку тестирование в Киеве прошло успешно, Израиль будет доставлять в Украину больше систем оповещения, которые будут работать по всей территории Украины.

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