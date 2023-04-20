Пока в Воздушных силах не обнародовали информацию о количестве ЗРК Patriot и стали ли они уже на боевое дежурство. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что это очень чувствительная информация.

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Враг будет охотиться на них

18 апреля правительство Германии сообщило, что передало Украине систему Patriot и боеприпасы. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников официально подтвердил это. Он добавил, что Украина получила комплексы Patriot от США, Германии и Нидерландов. Сколько именно министр не уточнил.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что информацией о количестве систем владеет очень ограниченный круг лиц. Он подтвердил, что факт передачи случился, но более подробную информацию обнародуют впоследствии.

Юрий Игнат о передаче ЗРК Patriot: смотреть видео

"Когда сможем рассказать больше, то обязательно это сделаем. Это очень чувствительная информация, а наш враг не дремлет. Они, очевидно, будут охотиться на эти системы. Сейчас, озвученной министром информации, будет достаточно. Детали потом", – заявил Игнат.

На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала

Передача Украине ЗРК Patriot