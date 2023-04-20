Пока в Воздушных силах не обнародовали информацию о количестве ЗРК Patriot и стали ли они уже на боевое дежурство. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что это очень чувствительная информация.
Смотрите также Какие ракеты может сбивать Украина и для чего нам F-16: интервью с Юрием Игнатом
Враг будет охотиться на них
18 апреля правительство Германии сообщило, что передало Украине систему Patriot и боеприпасы. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников официально подтвердил это. Он добавил, что Украина получила комплексы Patriot от США, Германии и Нидерландов. Сколько именно министр не уточнил.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что информацией о количестве систем владеет очень ограниченный круг лиц. Он подтвердил, что факт передачи случился, но более подробную информацию обнародуют впоследствии.
Юрий Игнат о передаче ЗРК Patriot: смотреть видео
"Когда сможем рассказать больше, то обязательно это сделаем. Это очень чувствительная информация, а наш враг не дремлет. Они, очевидно, будут охотиться на эти системы. Сейчас, озвученной министром информации, будет достаточно. Детали потом", – заявил Игнат.
На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала
Передача Украине ЗРК Patriot
- 21 декабря президент США Джо Байден объявил о новом пакет военной помощи Украины. В него в первый раз вошла батарея ЗРК Patriot. Позже о передаче нескольких комплексов Patriot сообщила Германия и Нидерланды. Сколько именно пусковых установок получит Украина пока неизвестно.
- Сразу после объявления о передаче комплекса в США отправилась группа из 65 украинских военнослужащих, которые учились овладевать американской системой ПВО. 30 марта они завершили обучение и отправились в Европу, где продолжили учения с другими украинскими военными.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, но даже этого может быть недостаточно.