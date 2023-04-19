В последние дни ходили слухи о том, что Patriot уже в Украине. И, наконец, информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников 19 апреля.

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Небо Украины стало безопаснее

Алексей Резников эмоционально рассказал о прибытии Patriot с Германии. В твитере он отметил, что для визуализации мечты нужно "рассказать об этом всему миру и дать ей жизнь". По сути, так и произошло с системами Patriot.



Системы ПВО Patriot уже в Украине / Фото Минобороны Германии​

Министр обороны вспомнил август 2021 года, когда он еще исполнял обязанности заместителя главы правительства по реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда он посещал США с официальным визитом и в первый раз заявил партнерам, что: "Нам нужны Patriot".

Свобода и независимость нашей страны под опасностью. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможно возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО "Patriot"

– подчеркнул он.

Глава оборонного министерства подчеркнул, что наши силы ПВО максимально быстро освоили систему Patriot. Он также отметил, что международные партнеры Украины свое слово сдержали, передав нам установки.

"Это результат упорного труда под руководством нашего президента Владимира Зеленского", – добавил он.

Алексей Резников также поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина, немецкого – Бориса Писториуса, а также нидерландского - Кайсу Оллонгрен. Также выразил благодарность американскому, немецкому и нидерландскому народу.