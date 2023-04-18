Эту информацию во вторник, 18 апреля, изданию The War Zone подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц.
Смотрите также МиГ-29: основные характеристики и возможности истребителей, которые Словакия передала Украине
Первые БМП Bradley уже на поле боя
"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сообщил чиновник.
Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину. Перед этим в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.
Напомним, что в понедельник фотографию с Bradley опубликовал и официальный аккаунт Министерства обороны Украины.
Часть БМП Bradley уже прибыла в Украину / Скриншот
Когда и сколько единиц передали
Отметим, что в Пентагоне не уточнили, когда БМП Bradley прибыли в Украину. Также там не отметили, сколько единиц прибыло в Украину. Напомним, что всего США пообещали Украине 113 машин.
Также The War Zone отмечает, что американские военные обучают украинский персонал руководить и обслуживать БМП Bradley на немецком полигоне Графенвер в Германии, по меньшей мере, с февраля этого года.
Германия передала первую систему Patriot Украине
- Германия передала Украине первую систему зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракеты к ней – их количество не уточняется. Об этом сообщили на официальном сайте правительства 18 апреля.
- О том, что украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США, стало известно 30 марта. Отмечалось, что таких бойцов было 65, обучение проходило на базе Форт-Силли в штате Оклахома.
- Передачу ЗРК Patriot в Украину анонсировали три страны: США, Германия и Нидерланды.
- То есть гарантированно наша страна получит три батареи ЗРК Patriot. В то же время глава государства отмечал, что ВСУ требуются 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет.