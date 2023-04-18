Цю інформацію у вівторок, 18 квітня, виданню The War Zone підтвердив представник Пентагону Чарлі Дітц.

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Перші БМП Bradley вже на полі бою

"Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула", – повідомив посадовець.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття цих БМП до України. Перед тим у соцмережах з’явились перші фото цієї техніки, яка, як стверджувалось, бере участь у боях в Україні.

Нагадаємо, що в понеділок світлину з Bradley опублікував і офіційний акаунт Міністерства оборони України.



Частина БМП Bradley вже прибула до України / Скриншот​

Коли та скільки одиниць передали

Зазначимо, що у Пентагоні не уточнили, коли саме БМП Bradley прибули в Україну. Також там не зазначили, скільки одиниць прибуло до України. Нагадаємо, що усього США пообіцяли Україні 113 машин.

Довідково. Bradley – бойова броньована машина, яка перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

Також The War Zone зазначає, що американські військові навчають український персонал керувати та обслуговувати БМП Bradley на німецькому полігоні Графенвер у Німеччині щонайменше з лютого цього року.

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