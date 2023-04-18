Про це повідомили на офіційному сайті уряду країни 18 квітня. Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат обіцяв, що системи надійдуть після Великодня.

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Усього до пакета допомоги Німеччини увійшли:

ЗРК Patriot та снаряди до нього;

16 вантажівок Zetros;

2 автомобілі прикордонної служби.



Як системи Patriot допоможуть закрити небо / Картинка 24 Каналу

Про те, що українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США стало відомо 30 березня. Зазначалось, що таких бійців було 65, навчання проходили на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.

Скільки ЗРК Patriot отримає Україна

Передачу ЗРК Patriot в Україну анонсували три країни: США, Німеччина та Нідерланди.

Тобто, гарантовано наша країна отримає три батареї ЗРК Patriot. Водночас глава держави зазначав, що ЗСУ потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет.