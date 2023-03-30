Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону Патрик Райдер. За його словами, навчання на Patriot закінчила група із 65 українських солдатів, пише 24 Канал.
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Навчання українських бійців тривало 10 тижнів
Українські бійці проходили навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.
Зазначимо, що 22 березня американські ЗМІ інформували, що українці успішно освоїли систему Patriot у США. У повідомленні йшлося, що тренування тривали протягом 10 тижнів під керівництвом інструкторів армії США.
У США високо оцінили здібності українських бійців. Зокрема, чиновники США розповіли, що українці настільки швидко навчилися основам системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку.
Як ЗРК Patriot допоможе Україні / Інфографіка 24 Каналу