Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону Патрик Райдер. За його словами, навчання на Patriot закінчила група із 65 українських солдатів, пише 24 Канал.

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Навчання українських бійців тривало 10 тижнів

Українські бійці проходили навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.

Зазначимо, що 22 березня американські ЗМІ інформували, що українці успішно освоїли систему Patriot у США. У повідомленні йшлося, що тренування тривали протягом 10 тижнів під керівництвом інструкторів армії США.

У США високо оцінили здібності українських бійців. Зокрема, чиновники США розповіли, що українці настільки швидко навчилися основам системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку.



Як ЗРК Patriot допоможе Україні / Інфографіка 24 Каналу