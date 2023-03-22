Навчання відбулося у Форт-Сіллі. Це єдине місце на території США, де українців навчають працювати з американськими системами озброєнь.

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Українці успішно освоїли систему Patriot

Чиновники США розповіли, що українці настільки швидко навчилися основам системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їхнім американським колегам, які пройшли той самий курс.

Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати є вражаючими та швидко навчаються завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду в зоні бойових дій. Вони найкращі з кращих у тому, що вони роблять для протиповітряної оборони України,

– заявив бригадний генерал Шейн Морган.

Зазначається, що тепер система Patriot має бути розгорнута в Україні найближчими тижнями, забезпечуючи країні додатковий захист від російських ракет.

До речі, США та їхні союзники знають, що двох комплексів Patriot, які надходять в Україну, буде недостатньо, щоб захистити українські міста.



Навіщо Україні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Як українців вчили користуватися Patriot

Українські чоловіки та жінки віком від 19 до 67 років тренувалися з 7 ранку до 6 вечора, шість днів на тиждень. Більшість з них були кваліфікованими інженерами до війни, а деякі з них мають численні ступені, і всі вони були відібрані українськими воєначальниками для навчання в США.

"Я вважаю, що лише завдяки їхньому бойовому досвіду вдома, вони змогли легко зрозуміти речі. Це найкраще, що я бачив на сьогодні, а я тренував багато країн", – зазначив один з американських тренерів.

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