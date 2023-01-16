Український журналіст VOA повідомив, що до США прибули близько 100 українських військових. Вони навчатимуться за пришвидшеною програмою.
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Як проходитимуть навчання
В Пентагоні зазначають, що пришвидшена програма тренувань для українських бійців триватиме кілька місяців. До слова, стандартна програма триває від пів року до року.
Українські військові прибули до Оклахоми: дивіться відео
Після прибуття в штат Оклахома українські бійці вирушили до однієї із чотирьох військових баз підготовки армії – у Форт-Сілл.
Автобуси з українськими військовими по дорозі на базу Форт-Сілл / Фото Остап Яриш
США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, щоб включити потенційну підготовку в Америці, за кордоном або поєднання обох.
Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські захисники дуже швидко опановують техніку, яку нам передають міжнародні партнери. Ігнат зазначив, що в нього не виникає жодних сумнівів у тому, що наші воїни опанують Patriot.
Коли Україна отримає ЗРК Patriot
- Наша держава точно отримає дві батареї ЗРК Patriot. Навколо "Петріот" Україна перебудовуватиме свою протиракетну оборону. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.
- За його словами, ближче до початку або середини весни ці системи ППО вже будуть у нас.
- Додамо, що 5 січня німецький канцлер Олаф Шольц після розмови з Байденом повідомив, що Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.