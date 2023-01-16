Український журналіст VOA повідомив, що до США прибули близько 100 українських військових. Вони навчатимуться за пришвидшеною програмою.

Цікаво Ми віддаємо вам те, що захищає нас, – Ходжес про перспективи Patriot для України

Як проходитимуть навчання

В Пентагоні зазначають, що пришвидшена програма тренувань для українських бійців триватиме кілька місяців. До слова, стандартна програма триває від пів року до року.

Українські військові прибули до Оклахоми: дивіться відео

Після прибуття в штат Оклахома українські бійці вирушили до однієї із чотирьох військових баз підготовки армії – у Форт-Сілл.

Автобуси з українськими військовими по дорозі на базу Форт-Сілл / Фото Остап Яриш

США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, щоб включити потенційну підготовку в Америці, за кордоном або поєднання обох.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські захисники дуже швидко опановують техніку, яку нам передають міжнародні партнери. Ігнат зазначив, що в нього не виникає жодних сумнівів у тому, що наші воїни опанують Patriot.

Коли Україна отримає ЗРК Patriot