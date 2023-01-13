Про це генерал Бен Ходжес розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він підкреслив, що США віддає Україні те, що їх захищає.

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"Нам самим вони потрібні"

Ходжес наголосив, що це не провокація, – це оборонна система, яка допоможе зберегти життя мирних мешканців та цивільну інфраструктуру. Цікаво, що за словами генерала, є лише один батальйон Patriot на всю Європу.

Для США знайти таку саму батарею – а це 6, 7, 8 пускових установок, – дуже серйозний крок, адже ми віддаємо те, що захищає нас. Нам самим вони потрібні, але дуже важливо для ваших глядачів, пам'ятати – немає якоїсь однією універсальної зброї, яка вирішує всі проблеми,

– підкреслив Бен Ходжес.

Також він зазначив, що шість або сім пускових установок "Петріот" достатньо для того, аби захистити одне велике місто. Аби отримати максимальну користь, їх потрібно інтегрувати в систему ППО і поставити у правильному місті. Використовувати системи проти незначних цілей не варто.

"Петріот" не зробить щит над Україною, ви не будете витрачати ці дорогоцінні ракети проти дронів. Втім, я переконаний, що ваш Генштаб схвалить мудре рішення і розмістить їх саме там, де треба. Насправді це дуже важко – вирішувати, що саме треба захистити, а що ви просто не можете", – додав колишній командувач американськими військами в Європі.

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Наша держава точно отримає дві батареї ЗРК Patriot. Зокрема, одну від США, а іншу від Німеччини. Навколо "Петріот" Україна перебудовуватиме свою протиракетну оборону. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

За його словами, ближче до початку або середини весни ці системи ППО вже будуть у нас. Зауважимо, у США розповіли, що навчання українських військових на ЗРК Patriot розпочнуться наступного тижня на американській військовій базі Форт Сілл.