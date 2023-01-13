Об этом генерал Бен Ходжес рассказал в эксклюзивном интервью 24 Канала. Он подчеркнул, что США отдает Украине то, что их защищает.

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"Нам самим они нужны"

Ходжес подчеркнул, что это не провокация, – это оборонная система, которая поможет сохранить жизнь мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Интересно, что, по словам генерала, есть только один батальон Patriot на всю Европу.

Для США найти такую же батарею, – а это 6, 7, 8 пусковых установок, – очень серьезный шаг, ведь мы отдаем то, что защищает нас. Нам самим они нужны, но очень важно для ваших зрителей, помнить – нет какого-то одного универсального оружия, которое решает все проблемы,

– подчеркнул Бен Ходжес.

Также он отметил, что шесть или семь пусковых установок "Петриот" достаточно для того, чтобы защитить один крупный город. Чтобы извлечь максимальную пользу, их нужно интегрировать в систему ПВО и поставить в правильном городе. Использовать системы против незначительных целей не следует.

"Петриот" не сделает щит над Украиной, вы не будете тратить эти драгоценные ракеты против дронов. Впрочем, я убежден, что ваш Генштаб одобрит мудрое решение и разместит их именно там, где нужно. На самом деле это очень тяжело – решать, что именно нужно защитить, а что вы просто не можете", – добавил бывший командующий американскими войсками в Европе.

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Наше государство точно получит две батареи ЗРК Patriot. В частности, одну от США, а другую от Германии. Вокруг "Петриот" Украина будет перестраивать свою противоракетную оборону. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, ближе к началу или середине весны эти системы ПВО уже будут у нас. Отметим, в США рассказали, что учения украинских военных на ЗРК Patriot начнутся на следующей неделе на американской военной базе Форт Силл.