Об этом журналистам рассказали два американских чиновника, знакомых с ситуацией. В Форт-Силле США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию Patriot.
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Учения будут продолжаться несколько месяцев
Форт-Силл – одно из четырех мест базовой подготовки армии. Ожидается, что подготовка украинцев будет продолжаться "несколько месяцев", сообщила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер.
Я не смогу назвать вам конкретный срок завершения учений,
– сказала Купер.
Днем ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал, что США рассматривают различные варианты проведения подготовки с Patriot, "чтобы включить потенциальную подготовку здесь, в США, за границей или сочетание обоих".
В ВСУ тоже рассказали о подготовке защитников
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские защитники очень быстро осваивают технику, которую нам передают международные партнеры.
Игнат отметил, что все будут учиться и осваивать западную технику. Он подчеркнул, что это не первая техника для воздушных сил, которую осваивают наши специалисты.
Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что у него не возникает никаких сомнений в том, что наши воины освоят Patriot.
США и Германия решили передать Украине Patriot
- В декабре президент Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с американским коллегой Джо Байденом. В ходе встречи стало известно, что США передадут Украине одну батарею Patriot – это 4 пусковые установки.
- Украина также получит Patriot от Германии, хотя до недавнего времени в Берлине заявляли, что не могут предоставить Украине ЗРК, ведь якобы не имеют запасных систем. В конце 2022 года Германия даже не согласилась передать Украине ЗРК Patriot, который предназначался Польше.
- Но 5 января президент США Джо Байден поговорил с канцлером Олафом Шольцем. После этого Шольц сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.
- В Германии сообщили, что Patriot будет доставлен в Украину в первом квартале 2023 года.