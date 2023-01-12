Об этом рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в батарею входит 8 пусковых установок. Получит ли Украина новые установки Patriot, по этому поводу, как говорит Подоляк, продолжаются переговоры.

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Украинские военные вскоре начнут обучение

Советник ОП подчеркнул, что ЗРК Patriot – это "достаточно огромный объем возможностей и способностей". Также он сообщил, что отрабатывается логистика, чтобы доставить ЗРК в Украину.

"Это сверхсовременная техника и тренировка наших ребят начнется со дня на день", – сказал Подоляк и добавил, что в будущем вокруг Patriot Украина планирует перестраивать противоракетную оборону.

Отвечая на вопрос, когда украинские военные пройдут обучение и Patriot станет на оборону Украины, Подоляк сказал, что это займет от полутора до трех месяцев.

По его словам, поближе к началу или середине весны Patriot уже будут в Украине.

Где ВСУ будут тренироваться на ЗРК Patriot