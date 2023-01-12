Об этом рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в батарею входит 8 пусковых установок. Получит ли Украина новые установки Patriot, по этому поводу, как говорит Подоляк, продолжаются переговоры.
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Украинские военные вскоре начнут обучение
Советник ОП подчеркнул, что ЗРК Patriot – это "достаточно огромный объем возможностей и способностей". Также он сообщил, что отрабатывается логистика, чтобы доставить ЗРК в Украину.
"Это сверхсовременная техника и тренировка наших ребят начнется со дня на день", – сказал Подоляк и добавил, что в будущем вокруг Patriot Украина планирует перестраивать противоракетную оборону.
Отвечая на вопрос, когда украинские военные пройдут обучение и Patriot станет на оборону Украины, Подоляк сказал, что это займет от полутора до трех месяцев.
По его словам, поближе к началу или середине весны Patriot уже будут в Украине.
Где ВСУ будут тренироваться на ЗРК Patriot
- В США рассказали, что учения украинских военных на ЗРК Patriot начнутся на следующей неделе на американской военной базе Форт Силл.
- Форт-Силл – одно из четырех мест базовой подготовки американской армии. Ожидается, что подготовка украинцев продлится несколько месяцев.
- США рассматривают различные варианты проведения подготовки с Patriot, чтобы включить потенциальную подготовку в Америке, за границей или сочетание обоих.
- США пообещали передать Украине ЗРК Patriot в декабре 2022 года, когда в Вашингтоне побывал президент Владимир Зеленский и встретился с Джо Байденом.
- Также 5 января немецкий канцлер Олаф Шольц после разговора с Байденом сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.