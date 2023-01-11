Генерал Бен Ходжес, колишній командувач американськими військами в Європі, поділився з 24 каналом своїми прогнозами щодо подальшого ходу повномасштабної війни в Україні.

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Україна досягла безповоротного імпульсу

Давайте почнемо з короткого підсумку минулого року. Повномасштабна війна вже триває понад 10 місяців. ЗСУ вдало захистили Київ та звільнили понад 40% території, яку захопили росіяни. Чи можемо сказати, що українці досягли максимальних успіхів на цій стадії війни упродовж 2022 року, чи, можливо, щось можна було б зробити і краще?

Перш за все, і це дуже важливо – Україна досягла безповоротного імпульсу. Я не бачу зараз взагалі чогось, щоб могли зробити російські війська, аби цю ситуацію переламати.

Звісно, попереду місяці важких битв, ще багато ні в чому не винних людей загинуть, втратять свої будинки і роботу, але зараз ініціатива на боці України. Держава здобула її завдяки кровопролитним боям, завдяки ретельно спланованій роботі генерального командування і, звичайно, завдяки стійкості українського народу.

Чи були помилки і чи можна було щось краще зробити в певних моментах? Звісно, так. Але коли я думаю про всі виклики, з якими зіткнулася Україна після повномасштабного вторгнення, – це все одно вражає. Захід разом з Україною, і тому я з великим оптимізмом очікую на те, що станеться в новому році.

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Мета Росії – розтягнути війну, аби зменшити допомогу Заходу

Ви кажете про ініціативу на боці України, але Путін все одно не здався. Що він буде робити в цій ситуації: продовжить мобілізацію сотень тисяч нових росіян, закриє кордони, щоб люди не могли втекти з країни? Як ці всі рішення будуть працювати?

Так, ви праві. Росіяни не здалися. Ба більше, не змінили своїх стратегічних планів та максималістичних цілей. Тому, як на мене, ідея про якісь переговори з Росією є зараз нереальною. Росію просто треба перемогти на полі бою. Захід повинен і далі працювати разом і надсилати в Україну все те, що ми обіцяли. Також не можна знімати санкції.

Єдиний варіант, коли Кремль зможе чогось досягти – це розтягнути цей конфлікт настільки, що Захід почне втрачати бажання допомагати Україні, і стане тиснути на Київ, аби українська влада почала перемовини. Так, ймовірно, може статися. Тому я думаю, росіяни будуть і надалі завдавати ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет.

Вони будуть посилати на поле бою недосвідчених мобілізованих соладтів – просто в м'ясорубку, щоб затягнути це все на якомога довше. З моєї точки зору, це їхня єдина надія. Вони ж зараз не виправляють жодних інституційних проблем, які мають. Так само не зможуть відновити військову потугу у найближчі кілька років.

Тобто ви стверджуєте, що росіяни будуть намагатися затягнути війну на стільки довго, скільки зможуть, просто для того, щоб західні країни втомилися допомагати Україні – це їхня стратегія. А як щодо якихось активних дій з боку Росії – чи можуть вони почати новий наступ біля Харкова чи Києва, або здійснити якісь відволікаючі маневри біля столиці чи з боку Білорусі в напрямку Заходу України?

Все може бути. Генерал Залужний про це попереджав, інші теж. Звісно, Кремль би дуже хотів щось таке зробити – новий наступ на Харків або на Київ, тобто це цілком можливо. Але якщо я і ви про нього знаєте, то про це знають і розвідка України, Британії, США. Вони аналізують такі можливості, тому, якщо таке і станеться, це не застане нас зненацька.

Я не знаю, чи зможуть росіяни зібрати докупи якусь значну силу, яка має відповідну бронетехніку, транспорт, логістику, тренованих солдатів, підтримку з повітря – усе, щоб досягти успіху. Звичайно, Генштаб ЗСУ розглядає такі можливості та застосовує усі необхідні кроки, щоб цьому протидіяти.

Однак росіяни хочуть, перш за все, відтягнути українські сили на Північ тоді, коли вони потрібні на Сході та на Півдні. Я думаю, це частина їхнього плану.

Загроза з Білорусі: невідомий компонент – дії Лукашенка

Для мене тут найбільшим невідомим компонентом є Білорусь. Що саме зробить Лукашенко? Гадаю, він і надалі буде дозволяти росіянам використовувати територію країни для своїх цілей, але я не знаю, чи він сам прийме в цьому активну участь.

Також не знаю, чи білоруський народ буде сидіти склавши руки. Я вважаю, що вони зроблять з росіянами те саме, що зробили з німцями в 1942 році – будуть атакувати тили і партизанити.

Бахмут став особистою метою Пригожина

Найбільш запеклі бої точаться навколо Бахмута у Донецькій області. Чому найманці з групи "Вагнера" не можуть нічого досягнути, упродовж місяців намагаючись безуспішно захопити місто? Вони нарікають на погану логістику та нестачу артилерійських снарядів. Чи це справжні причини їхніх невдач поблизу Бахмута?

Не знаю достеменно, чому вони саме так сконцентрувалися на Бахмуті, адже він не має значного військового значення. Хоча Бахмут став особистою справою для самого Пригожина.

Взявши Бахмут, він хоче показати, що його сили – найдієздатніші в російській армії. Але це не так, бо ті, кого вони кидають в м'ясорубку – це не є високотреновані і мотивовані бійці під розумним командуванням.

Це доводить, що немає єдиного російського командування. Пригожин не отримує накази від генерала Суровікіна, чи від Герасімова або ж самого Шойгу. Тому і не дивно, що його війська діють самостійно, не співпрацюючи з іншими силами. Вони не мають, наприклад, прикриття з повітря, що би мала мати професійна військова операція. Для України, це, звісно, дуже добре – те, що росіяни діють незлагоджено і без взаємодії.

Немає універсальної зброї, яка гарантує перемогу

У минулому році, в червні, США передали Україні перші системи HIMARS. Яка роль цих систем? Чи вони зламали хід війни? І чи змінили вони хід подій – маю на увазі, звільнення Херсона і так далі?

HIMARS та інші дальнобійні системи, які можуть стріляти високоточними снарядами, – важливі. Проте ми повинні пам'ятати, що немає універсальної зброї, яка гарантує перемогу.

Найбільше мене вражає, як швидко українці навчилися використовувати HIMARS, як правильно їх застосовувати та захищати, а також використовувати їх можливості.

Знову ж таки, український Генштаб та бійці виявилися набагато гнучкішими та краще пристосованими, ніж їхні опоненти з російського боку – в плані використання можливостей та найбільш ефективного їхнього застосування.

На мою думку, удари по логістиці, штабах, інших дуже вразливих ланках російської армії – це саме та стратегія, яка ідеально підходить для правильного використання такої зброї.

Я б хотів, щоб США та союзники надали вам далекобійну зброю, зоерема ATACMS, які можна запускати з HIMARS, і які мають радіус дії у 300 кілометрів. Такі ракети, а також бойові дрони, як от Gray Eagle та Reaper, дозволять українцям знищувати російські командні пости та зброю ще далі, і це може унеможливити удари по українських цивільних об'єктах.

Чому США досі не передали Україні ATACMS та дрони

До речі, про ATACMS та дрони, які ви щойно згадали – чому США нам досі їх не передали? Чому вони досі думають та вагаються?

Це доволі розчаровує. Я не знаю точної причини, але знаю, що це може розцінюватися як провокація та привід до подальшої ескалації. Мовляв, їх можуть використати для ударів по цілях в глибині Росії. Я вам так скажу – не погоджуюся з таким баченням.

Ми стримували себе ще перед 24 лютого. Нібито "якщо ми зробимо таке, то росіяни у відповідь зроблять щось інше". Проте кожного разу, як ми надавали Україні нову зброю, росіяни не мали що сказати у відповідь, і ніякої ескалації не відбувалося. Тобто ми стримували самі себе – от, мовляв, Росія візьме та і використає ядерну здрою, або ще щось зробить. Тому цей процес так повільно йде.

Але я думаю що ми все ж дійдемо до тої точки, коли дамо Україні те, про що говоримо. Я, звісно, не маю доступу до всіх даних і не можу вам сказати, в чому там насправді проблема. Можу тільки і далі переконувати і уряд США, і німецький уряд надати вам цю зброю.

Зранку я читав про те, що Байден погодився передати вам БМП "Бредлі". Це те, що використовує американська армія. Хороші можливості та ще один крок, який роблять американці.

Дякуємо за те, що лобіюєте ці рішення – щоб Україна отримала ATACMS та інші ефективні збройні системи. Чи були ви здивовані, коли у грудні США заявили, що передадуть нам систему "Петріот", зважаючи на її ціну та на потребу таких систем на світових ринках?

Не знаю, чи термін "здивований" тут підійде. Я був щасливий, що таке рішення схвалили. Це не провокація – це оборонна система, яка допоможе зберегти життя мирних мешканців та цивільну інфраструктуру.

Я був більше здивований через те, що це така рідкісна система. У нас один батальйон "Петріотів" на всю Європу. Для США знайти таку саму батарею – а це 6, 7, 8 пускових установок, – дуже серйозний крок, адже ми віддаємо те, що захищає нас. Нам самим вони треба, але дуже важливо для ваших глядачів, пам'ятати – немає якоїсь однією універсальної зброї, яка вирішує всі проблеми.

ШІсть або сім пускових установок "Петріот" достатньо для того, щоб захистити одне велике місто, якщо їх правильно інтегрувати у систему ППО.

"Петріот" не зробить щит над Україною, ви не будете витрачати ці дорогоцінні ракети проти дронів. Втім, я переконаний, що ваш Генштаб схвалить мудре рішення і розмістить їх саме там, де треба. Насправді це дуже важко – вирішувати, що саме треба захистити, а що ви просто не можете.

Аби отримати максимальну користь від "Петріотів", їх потрібно інтегрувати в систему ППО і поставити у правильному місці. Не варто використовувати їх проти незначних цілей.

Використання "Петріот": українці дуже швидко вчаться

Якщо говорити про те, наскільки швидко українці зможуть навчитися використовувати ці системи, – скільки часу це забере? Зазвичай кажуть про 9 місяців або ж рік, але чи можна це пришвидшити? І коли саме “Петріоти” будуть захищати українське небо?

Року тут точно не потрібно. Українці мене вразили ще у 2015 році, коли я тільки почав з ними працювати. Я був здивований, наскільки швидко вони вчаться, наскільки швидко солдати адаптуються до нових технологій.

Переконаний, що Генштаб обере саме тих солдатів, які вже мають досвід роботи з ракетами земля повітря. Вони розуміють концепцію роботи, і це пришвидшить час навчання.

Звісно, теорія буде максимально стиснутою, сконцентрованою на тренуваннях. Я думаю, що пройде кілька місяців, аби українці освоїли ці системи, не більше. Це, звісно, буде набагато коротше, ніж треба, адже слід пам'ятати головне – мова не про якусь короткострокову місію. Україна буде використовувати "Петріоти" у довгостроковій перспективі.

Тут хотів зазначити стосовно процесу тренування. Разом з іншими людьми зараз проштовхую ініціативу, що вам не потрібно чекати, поки нададуть якусь систему, а потім ви почнете на ній тренуватися. Наприклад, вам не потрібно чекати, поки вам нададуть "Абрамси" чи "Леопарди", і ви почнете на них тренуватися. Треба починати вже.

Було б дуже добре, якби українські танкісти та механіки вже почали тренували на американських "Абрамсах" або німецьких "Леопардах". Будьте готові вже, а не чекайте на політичне рішення, до якого можуть минути тижні.

Хороша ідея. Сподіваюся, наших військових будуть тренувати на озброєнні, яке тільки в планах постачання. "Леопарди" дуже важливі зараз, ми чекаємо на рішення Німеччини. До слова, Франція погодилася надати Україні бойові машини, які називають легкими танками – АМХ-10. Це може якимось чином вплинути на рішення Німеччини? Чи можуть вони подивитися на те, що зробила Франція і почати рухатися в тому ж напрямку? Надати "Леопарди" українцям?

Звісно, я на це сподіваюся. Важливо те, що французькі АМХ-10 нададуть українським силам гарні можливості. Вони мобільні, мають великий калібр, і будуть гарно доповнювати українські танки. Звичайно, французи повинні їх надати з усією необхідною технічною базою, щоб вони працювали на повну силу.

Це може посилити тиск на Берлін, щоб вони швидше схвалили рішення, але я не можу цього точно передбачити. Щодо їхнього небажання надати танки є багато причин, все більше і більше німців підтримують Україну, але все одно досі є багато опору цьому. Переважно в СПД – партії, яка очолює коаліційний уряд.

Українці робитимуть все, щоб перенести бойові дії на територію Росії

Будемо чекати на політичне рішення. За останні кілька місяців значно зросла кількість вибухів та інцидентів на російських військових об'єктах, які розташовані за сотні кілометрів від кордону з Україною. Чи були ви здивовані, коли сталися вибухи на аеродромах поблизу Саратова, Рязані, важливих та стратегічних базах росіян? Як ці вибухи вплинули на хід війни?

По-перше, я не здивований, що Україна має можливості це зробити. Тобто вони не сидять і не чекають, що американці дадуть їм ATACMS і тоді почнуть. Українці будуть робити все, щоб перенести бойові дії на російську територію. Для того, щоб позбавити росіян можливості атакувати мирне українське населення.

Мало хто пам'ятає, але Україна була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Є величезна база технологій, інженерів та знань, і це в Україні, а не в Росії. І тепер росіяни повинні розуміти, що для них немає безпечного місця. Всі їхні аеропорти та бази можуть бути уражені. І я сподіваюся, що Україна лише наростить свої можливості, щоб бити по цілях у Криму, так само як і в глибині Росії з регулярністю. Особливо по місцях запуску ракет.

Яка зброя потрібна, щоб звільнити Крим