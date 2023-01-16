Украинский журналист VOA сообщил, что в США прибыли около 100 украинских военных. Они будут учиться по ускоренной программе.
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Как будет проходить обучения
В Пентагоне отмечают, что ускоренная программа тренировок для украинских бойцов продлится несколько месяцев. К слову, стандартная программа длится от полугода до года.
Украинские военные прибыли в Оклахому: смотрите видео
По прибытии в штат Оклахома украинские бойцы отправились в одну из четырех военных баз подготовки армии – в Форт-Силл.
Автобусы с украинскими военными по дороге на базу Форт-Силл / Фото Остап Ярыш
США рассматривают различные варианты проведения подготовки с Patriot, чтобы включить потенциальную подготовку в Америке, за границей или сочетание обоих.
Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские защитники очень быстро овладевают техникой, которую нам передают международные партнеры. Игнат отметил, что у него не возникает никаких сомнений в том, что наши воины овладеют Patriot.
Когда Украина получит ЗРК Patriot
- Наше государство точно получит две батареи ЗРК Patriot. Вокруг "Патриот" Украина будет перестраивать свою противоракетную оборону. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
- По его словам, ближе к началу или середине весны эти системы ПВО уже будут у нас.
- Добавим, что 5 января германский канцлер Олаф Шольц после разговора с Байденом сообщил, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.