Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пока он не видел, чтобы наши бойцы использовали немецкую систему Patriot, но этого ждут. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Используют ли ВСУ Patriot

По словам Игната, чем раньше Patriot станет на боевое дежурство, тем будет лучше.

Мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже говорили,

– отметил он.

Так, комплекс Patriot – дальнобойный, и может доставать на расстоянии до 150 километров. Это позволит подальше отгонять российскую авиацию от украинских границ.

"Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 километров. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры" и другие. Это, безусловно, усиление и исторический шаг, который происходит именно в эти дни", – подчеркнул Игнат.



Как системы Patriot помогут закрыть небо / Картинка 24 Канала

Важно! Patriot способен перехватывать цели на большом расстоянии и по-настоящему "закрыть небо". Так, например, только 4 комплекса могут прикрывать целый большой город. ЗРК имеет очень чувствительные радары, способные обнаруживать цели от самых маленьких до самых чрезвычайно эффективно.

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