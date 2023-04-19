Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пока он не видел, чтобы наши бойцы использовали немецкую систему Patriot, но этого ждут. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Используют ли ВСУ Patriot
По словам Игната, чем раньше Patriot станет на боевое дежурство, тем будет лучше.
Мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже говорили,
– отметил он.
Так, комплекс Patriot – дальнобойный, и может доставать на расстоянии до 150 километров. Это позволит подальше отгонять российскую авиацию от украинских границ.
"Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 километров. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры" и другие. Это, безусловно, усиление и исторический шаг, который происходит именно в эти дни", – подчеркнул Игнат.
Как системы Patriot помогут закрыть небо / Картинка 24 Канала
Передача Patriot Украине: что известно
- 18 апреля стало известно, что Германия передала Украине первую систему зенитно-ракетного комплекса. Patriot и ракеты к ней – их количество не уточняют.
- 15 апреля резонанс получили слова спикера Воздушных сил Игната о предоставлении Украине систем Patriot "после Пасхи". Многие восприняли это заявление буквально, поэтому спикеру пришлось объяснять, что он имел в виду.
- 21 декабря 2022 года США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который впервые включили систему противовоздушной обороны Patriot.
- Позже Америка обязалась обучить украинцев пользоваться системами Patriot.