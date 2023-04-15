Об этом подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он сказал, что Украина получит их уже после Пасхи, которая будет 16 апреля.

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Украинцам сообщат, когда Patriot будут стоять на защите неба

Я думаю, это уже будет после Пасхи,

– ответил Игнат на вопросы журналиста.

Заметим, что пресс-секретарь пока не конкретизирует сроки передачи Patriot. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.

Кроме того, он отметил, что украинцы узнают, что американские системы в Украине, когда наши воины собьют первый российский самолет.



Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала

Что стоит знать о предоставлении Украине Patriot