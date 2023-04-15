Об этом подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он сказал, что Украина получит их уже после Пасхи, которая будет 16 апреля.
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Украинцам сообщат, когда Patriot будут стоять на защите неба
Я думаю, это уже будет после Пасхи,
– ответил Игнат на вопросы журналиста.
Заметим, что пресс-секретарь пока не конкретизирует сроки передачи Patriot. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.
Кроме того, он отметил, что украинцы узнают, что американские системы в Украине, когда наши воины собьют первый российский самолет.
Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала
Что стоит знать о предоставлении Украине Patriot
- В декабре Германия и США согласились поставлять Украине ЗРК Patriot. Вскоре решение о поставках систем примут Нидерланды.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Он отметил, что это поможет защитить людей от ракетного террора.
- Ранее стало известно, что примерно 100 военных из Украины 16 января прибыли в США, чтобы учиться пользоваться ЗРК Patriot.
- Добавим, что Германия долгое время отказывалась отправлять Patriot в Украину, но канцлер Олаф Шольц решил присоединиться к США и предоставить для защиты украинского неба дополнительную батарею ПВО Patriot.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит 2 батареи ЗРК Patriot.
- Украине необходимы комплексы Patriot, практически способные сбивать такие ракеты как Х-22 и другие скоростные цели. Также ЗРК Patriot может сбивать БпЛА, вертолеты и самолеты.