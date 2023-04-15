Про це наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він сказав, що Україна отримає їх вже після Великодня, який буде 16 квітня.

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Українцям повідомлять, коли Patriot стоятимуть на захисті неба

Я думаю, то вже буде після Пасхи,

– відповів Ігнат на запитання журналіста.

Зауважимо, що речник наразі не конкретизує терміни передачі Patriot. За його словами, зараз ніхто не може сказати чіткі терміни.

Крім того, він зазначив, що українці дізнаються, що американські системи в Україні, коли наші воїни зіб'ють перший російський літак.



Як ППО Patriot допоможе захистити небо над Україною / Інфографіка 24 Каналу

Що варто знати про надання Україні Patriot