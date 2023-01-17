Об этом 17 января сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В настоящее время он находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.
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Рютте подтвердил, что его страна примет участие в американо-германской инициативе по отправке систем обороны Patriot в Украину. Он отметил, что уже по телефону обсудил решение Нидерландов с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее о передаче Patriot сообщало издание Bloomberg со ссылкой на анонимные заявления чиновников. Отметили, что на решение Нидерландов мог повлиять теракт, который россияне организовали в Днепре и убили минимум 45 человек.
Зачем Украине ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
Украинцы уже учатся
Приблизительно 100 военных из Украины 16 января прибыли в США, чтобы учиться пользоваться ЗРК Patriot. Обучение будет проходить в ускоренном режиме. Оно продлится несколько месяцев. Однако стандартная программа длится от полугода до года.
Защитники будут тренироваться на одной из четырех военных баз подготовки армии – Форт-Силл.
Украина получит ЗРК Patriot: что известно
- Первыми о предоставлении Украине Patriot заявили в США. Об этом стало известно 21 декабря 2022 года.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что системы могут поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. По его словам, из Patriot Украина создаст эшелонированную систему ПВО.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина просила Patriot еще в апреле 2021 года.
- Кулеба 4 января рассказал, что подготовка к отправке ЗРК из США в Украину уже началась.
- Германия долгое время отказывалась отправлять Patriot в Украину, но канцлер Олаф Шольц решил присоединиться к США и предоставить для защиты украинского неба дополнительную батарею ПВО Patriot.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина точно получит 2 батареи ЗРК Patriot.