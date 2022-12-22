Путь к получению Patriot начался еще до полномасштабной войны. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак и в том же году министр иностранных дел просил предоставить их в ходе переговоров.
К теме Украинские военные будут учиться управлять Patriot несколько месяцев, – Пентагон
Путь получения Patriot Украиной
- В апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс глава ОП Андрей Ермак. Дмитрий Кулеба признался, что отнесся к этому скептически, но все же верил и работал над этим вопросом на всех уровнях, как и представители других украинских ведомств.
- В ноябре-декабре 2021 года министр иностранных дел поднимал этот вопрос на переговорах.
- В первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Андрей Ермак снова убеждали американских партнеров, что нужны "Патриоты".
- Уже в конце ноября 2022 года украинская сторона снова активизировала этот разговор. В частности, на министерской встрече НАТО Кулеба откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".
- Финальным аккордом стал декабрь. Состоялся телефонный разговор лидеров Украины и США и Байден пообещал предоставить долгожданные комплексы.
Это был долгий путь, и президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих современных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов",
– сказал Дмитрий Кулеба.
Как "Патриоты" помогут Украине
Кулеба отметил, что "Патриоты" в Украине – это сохраненная жизнь и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которое потеряет рычаги для устрашения и террора и, однозначно, они приблизят нашу победу.
И самое главное: история "Патриотов" – это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина,
– сказал Кулеба.
Что стоит знать о предоставлении Patriot Украина
- 21 декабря, когда Зеленский был с визитом в США, в Белом доме официально подтвердили, что предоставит Украине системы ПВО Patriot. Решение о том, где именно будет действовать ЗРК Patriot, будет принимать высшее военное руководство Украины.
- Предварительно Украина получит одну батарею ЗРК Patriot. Там будут 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них. Также в пакет войдет 500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров, 120 машин HMMWV и многое другое.
- Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что стоимость общего пакета вооруженной помощи от США составляет свыше 1,85 миллиарда долларов.