Путь к получению Patriot начался еще до полномасштабной войны. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак и в том же году министр иностранных дел просил предоставить их в ходе переговоров.

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Путь получения Patriot Украиной

В апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс глава ОП Андрей Ермак. Дмитрий Кулеба признался, что отнесся к этому скептически, но все же верил и работал над этим вопросом на всех уровнях, как и представители других украинских ведомств.

В ноябре-декабре 2021 года министр иностранных дел поднимал этот вопрос на переговорах.

В первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Андрей Ермак снова убеждали американских партнеров, что нужны "Патриоты".

Уже в конце ноября 2022 года украинская сторона снова активизировала этот разговор. В частности, на министерской встрече НАТО Кулеба откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".

Финальным аккордом стал декабрь. Состоялся телефонный разговор лидеров Украины и США и Байден пообещал предоставить долгожданные комплексы.

Это был долгий путь, и президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих современных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов",

– сказал Дмитрий Кулеба.

Как "Патриоты" помогут Украине

Кулеба отметил, что "Патриоты" в Украине – это сохраненная жизнь и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которое потеряет рычаги для устрашения и террора и, однозначно, они приблизят нашу победу.

И самое главное: история "Патриотов" – это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина,

– сказал Кулеба.

Справка. Patriot – дальнобойное оружие, которое может поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров.

Что стоит знать о предоставлении Patriot Украина