Шлях до отримання Patriot почався ще до повномасштабної війни. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак й того ж року міністр закордонних справ просив надати їх під час переговорів.

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Шлях отримання Patriot Україною

У квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс очільник ОП Андрій Єрмак. Дмитро Кулеба зізнався, що тоді поставився до цього скептично, але все ж вірив та працював над цим питанням на всіх рівнях, як і представники інших українських відомств.

У листопаді-грудні 2021 року міністр закордонних справ порушував це питання на переговорах.

В перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, Олексій Резніков та Андрій Єрмак знову переконували американських партнерів, що потрібні "Патріоти".

Вже наприкінці листопада 2022 року українська сторона знову активізувала цю розмову. Зокрема, на міністерській зустрічі НАТО Кулеба відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та "Патріотами".

Фінальним акордом став грудень. Відбулась телефонна розмова лідерів України та США й Байден пообіцяв надати довгоочікувані комплекси.

Це був довгий шлях, і саме президент Зеленський довів його до результату. Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів",

– сказав Дмитро Кулеба.

Як "Патріоти" допоможуть Україні

Кулеба зауважив, що "Патріоти" в Україні – це збережені життя та цивільна інфраструктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору і, однозначно, вони наблизять нашу перемогу.

І найголовніше: історія "Патріотів" – це ще один приклад того, що неможливе стає можливим, якщо цим займається Україна,

– сказав Кулеба.

Довідка. Patriot – далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.

Що варто знати про надання Patriot Україні