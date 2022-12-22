Шлях до отримання Patriot почався ще до повномасштабної війни. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак й того ж року міністр закордонних справ просив надати їх під час переговорів.
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Шлях отримання Patriot Україною
- У квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс очільник ОП Андрій Єрмак. Дмитро Кулеба зізнався, що тоді поставився до цього скептично, але все ж вірив та працював над цим питанням на всіх рівнях, як і представники інших українських відомств.
- У листопаді-грудні 2021 року міністр закордонних справ порушував це питання на переговорах.
- В перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, Олексій Резніков та Андрій Єрмак знову переконували американських партнерів, що потрібні "Патріоти".
- Вже наприкінці листопада 2022 року українська сторона знову активізувала цю розмову. Зокрема, на міністерській зустрічі НАТО Кулеба відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та "Патріотами".
- Фінальним акордом став грудень. Відбулась телефонна розмова лідерів України та США й Байден пообіцяв надати довгоочікувані комплекси.
Це був довгий шлях, і саме президент Зеленський довів його до результату. Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів",
– сказав Дмитро Кулеба.
Як "Патріоти" допоможуть Україні
Кулеба зауважив, що "Патріоти" в Україні – це збережені життя та цивільна інфраструктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору і, однозначно, вони наблизять нашу перемогу.
І найголовніше: історія "Патріотів" – це ще один приклад того, що неможливе стає можливим, якщо цим займається Україна,
– сказав Кулеба.
Що варто знати про надання Patriot Україні
- 21 грудня, коли Зеленський був з візитом у США, у Білому домі офіційно підтвердили, що нададуть Україні системи ППО Patriot. Рішення щодо того, де саме буде діяти ЗРК Patriot, ухвалюватиме вище військове керівництво України.
- Попередньо, Україна отримає одну батарею ЗРК Patriot. Там будуть 4 пускові установки та все необхідне обладнання до них. Також у пакет увійде 500 високоточних снарядів калібру 155 міліметрів, 120 машин HMMWV та багато іншої техніки.
- Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що вартість загального пакета збройної допомоги від США становить понад 1,85 мільярда доларів.