Потрібно буде кілька місяців, аби українські військові пройшли належну підготовку для роботи з системою Patriot. Про це заявив високопоставлений представник оборони США.
Важливо Що змінить надання Україні систем Patriot: пояснення Повітряних сил ЗСУ
Patriot потребує підготовки. Ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування,
– сказав чиновник.
До речі, Байден під час зустрічі із Зеленським наголосив, що США продовжуватимуть зміцнювати здатність України захищати себе. Зокрема, це стосуватиметься і протиповітряної оборони. Президент США підтвердив, що США передадуть Україні ППО Patriot.
Що відомо про візит Зеленського до США
- Зеленський прилетів до США 21 грудня. Головна ціль його зустрічі з Байденом – обговорення відносин між двома державами. Після цього глава держави виступить перед Конгресом США.
- Байден наголосив, що Росія використовує зиму як зброю, а також додав, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну.
- Зеленський подякував президенту та всьому американському народові. Під час візиту лідера США оголосили про допомогу у розмірі 1,8 мільйона доларів.