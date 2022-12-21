Потрібно буде кілька місяців, аби українські військові пройшли належну підготовку для роботи з системою Patriot. Про це заявив високопоставлений представник оборони США.

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Patriot потребує підготовки. Ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування,

– сказав чиновник.

До речі, Байден під час зустрічі із Зеленським наголосив, що США продовжуватимуть зміцнювати здатність України захищати себе. Зокрема, це стосуватиметься і протиповітряної оборони. Президент США підтвердив, що США передадуть Україні ППО Patriot.

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