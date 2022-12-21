Потребуется несколько месяцев, чтобы украинские военные прошли надлежащую подготовку для работы с системой Patriot. Об этом заявил высокопоставленный представитель обороны США.
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Patriot нуждается в подготовке. Мы ожидаем, что понадобится несколько месяцев, чтобы украинские силы получили необходимую подготовку для его успешного применения,
– сказал чиновник.
Кстати, Байден в ходе встречи с Зеленским подчеркнул, что США будут продолжать укреплять способность Украины защищать себя. В частности, это касается и противовоздушной обороны. Президент США подтвердил, что США передадут Украине ПВО Patriot.
Что известно о визите Зеленского в США
- Зеленский прилетел в США 21 декабря. Главная цель его встречи с Байденом – обсуждение отношений между двумя государствами. После этого глава государства выступит перед Конгрессом США.
- Байден подчеркнул, что Россия использует зиму в качестве оружия, а также добавил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину.
- Зеленский поблагодарил президента и весь американский народ. В ходе визита лидера США объявили о помощи в размере 1,8 миллиона долларов.